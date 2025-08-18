PS5 ha superato le vendite totali di PSP ed è vicinissima al Game Boy Advance

PS5 ha superato le vendite totali di PSP e nel giro di pochi giorni supererà anche il Game Boy Advance, ha scritto l'insider Millie A nell'ambito di una considerazione che alla fine dei conti ha un significato agrodolce per il mercato console.

"PS5 ha appena superato la PSP nelle vendite totali e la prossima settimana supererà il Game Boy Advance", ha scritto Millie. "Il ritmo è impressionante: in appena quattro anni e mezzo, una console da 500 dollari sta battendo portatili progettate come sistemi economici e di massa, sfidando le normali aspettative legate all'elasticità del prezzo."

"PlayStation 5 è entrata nella top 10 delle console più vendute di sempre: supererà Xbox 360 nell'ottobre di quest'anno e raggiungerà PS3 entro il periodo natalizio", ha concluso l'insider.

Come ha scritto Millie A, PS5 si è fatta simbolo di una generazione completamente diversa dalle precedenti, dominata da dinamiche apparentemente impazzite rispetto a ciò che finora il mercato console ci aveva mostrato.