PS5 ha dominato il Black Friday negli USA, Xbox superata da una console per famiglie

Stando ai dati raccolti da Circana, PS5 ha dominato durante la settimana del Black Friday negli Stati Uniti, mentre Xbox ha perso la tradizionale terza posizione, superata da una console per famiglie.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/12/2025
Secondo i dati rilevati da Circana, PS5 ha dominato il Black Friday negli USA, realizzando nella settimana che si è conclusa il 29 novembre quasi la metà delle vendite hardware totali effettuate all'interno del mercato americano.

Per la precisione, la console Sony ha agguantato il 47% delle vendite hardware del Black Friday, seguita da Nintendo Switch 2 con il 24%. Al terzo posto della classifica, tuttavia, non troviamo Xbox bensì NEX Playground.

Di che si tratta? Una console per famiglie, equipaggiata con una videocamera che rileva i movimenti dei giocatori e offre un'ampia scelta di minigiochi pensati per far interagire bambini e genitori.

Una strana console cubica ha battuto PS5 durante la settimana del Black Friday in USA Una strana console cubica ha battuto PS5 durante la settimana del Black Friday in USA

NEX Playground ha totalizzato il 14% delle vendite, ma la sconfitta di Xbox non deve trarre in inganno: nella settimana precedente, quella diciamo introduttiva per il Black Friday, la piattaforma prodotta da NEX è riuscita a superare anche PlayStation 5.

E i giochi?

Per quanto riguarda i giochi, le classifiche per numero di utenti negli USA incoronano nuovamente Fortnite, con Call of Duty in seconda posizione nonostante le numerose polemiche legate a Black Ops 7, che peraltro si è imposto come il gioco più venduto su PS5 a novembre su PlayStation Store.

Cambia invece lo scenario su Steam, con ARC Raiders al comando e Battlefield 6 in seconda posizione: a quanto pare sulla piattaforma Valve Black Ops 7 è fuori dalla top 15.

#Dati di Vendita #Sony
