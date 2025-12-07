PS5 ha dominato il Black Friday negli USA, Xbox superata da una console per famiglie

Secondo i dati rilevati da Circana, PS5 ha dominato il Black Friday negli USA, realizzando nella settimana che si è conclusa il 29 novembre quasi la metà delle vendite hardware totali effettuate all'interno del mercato americano.
Per la precisione, la console Sony ha agguantato il 47% delle vendite hardware del Black Friday, seguita da Nintendo Switch 2 con il 24%. Al terzo posto della classifica, tuttavia, non troviamo Xbox bensì NEX Playground.
Di che si tratta? Una console per famiglie, equipaggiata con una videocamera che rileva i movimenti dei giocatori e offre un'ampia scelta di minigiochi pensati per far interagire bambini e genitori.
NEX Playground ha totalizzato il 14% delle vendite, ma la sconfitta di Xbox non deve trarre in inganno: nella settimana precedente, quella diciamo introduttiva per il Black Friday, la piattaforma prodotta da NEX è riuscita a superare anche PlayStation 5.
E i giochi?
Per quanto riguarda i giochi, le classifiche per numero di utenti negli USA incoronano nuovamente Fortnite, con Call of Duty in seconda posizione nonostante le numerose polemiche legate a Black Ops 7, che peraltro si è imposto come il gioco più venduto su PS5 a novembre su PlayStation Store.
Cambia invece lo scenario su Steam, con ARC Raiders al comando e Battlefield 6 in seconda posizione: a quanto pare sulla piattaforma Valve Black Ops 7 è fuori dalla top 15.