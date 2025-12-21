NEX Playground ha risolto il problema del Wii, per il produttore della console

In un momento di grosse difficoltà per il mercato console, negli USA è emersa una console pensata per la famiglia: NEX Playground , che ha ottenuto dei risultati insperati, diventando una delle macchine da gioco più vendute del recente Black Friday . Il CEO David Lee crede che una delle ragioni del suo successo sia che la abbia risolto il "problema" di Wii. Di quale problema si parla?

Abbonamento

Quasi due decenni fa Wii ha trainato il ritorno di Nintendo dopo l'era GameCube grazie ai suoi comandi di movimento e ai giochi unici, che l'hanno fatta amare da moltissime famiglie, trovando un pubblico davvero ampio. Lee sostiene che l'enorme portata del successo della Wii ha reso difficile sostenere tale modello a lungo termine. Invece di tentare di vendere giochi nel modo in cui lo faceva la Wii, il Nex Playground sta offrendo i propri titoli tramite un servizio in abbonamento.

Una console accessibile

"Una delle cose più importanti che dobbiamo fare è imparare dalla storia e cercare di non ripetere le stesse limitazioni, ed è per questo che abbiamo un modello di abbonamento," ha detto Lee alla testata The Game Business. "Nintendo ha ampliato il pubblico con Wii. Quando si amplia il pubblico e le persone vogliono cose diverse e comprano solo Wii Fit, Wii Sports e non molti altri... questo è un po' un problema."

Lee ha fatto molti complimenti a Nintendo, ma ha aggiunto che il modello Wii di vendere pochi giochi a una parte della propria base installata era "insostenibile".

"È molto importante predisporre un sistema per servire continuamente la nostra clientela con nuove innovazioni," ha aggiunto Lee. "Questo è il modo in cui l'intero sistema può sostenersi. Ma tutto è iniziato con Wii. Siamo sulle spalle di un gigante."