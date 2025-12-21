Le migliori colonne sonore dei videogiochi del 2025

In quella che ricordiamo non essere una classifica (noterete che i titoli sono disposti in ordine alfabetico), ecco quelle che secondo noi sono le incursioni musicali più sorprendenti di quest'annata particolarmente fruttuosa.

Eccoci riuniti una volta di più a guardare alle nostre spalle, questa volta alla ricerca delle migliori colonne sonore dei videogiochi del 2025. Mettetevi comodi perché il viaggio non è breve, dato che quest'anno è stata composta una quantità disarmante di componimenti sbalorditivi, tutti egualmente meritevoli di essere ascoltati e vissuti attraverso lo schermo.

A fare da legante in questo dipinto arcano è il magnifico commento musicale firmato dal duo electro-ambient olandese Trigg & Gusset , quasi una brezza che accompagna il giocatore lungo le stanze della magione, dileguandosi dietro un angolo e riapparendo svoltandone un altro, per poi sprigionare tutto il potenziale sonoro durante una delle sporadiche scene d'intermezzo.

Una delle pietre miliari di questo 2025, Blue Prince ha saputo conquistare grazie alle sue atmosfere eteree e ai misteri che tiene ben celati dietro porte chiuse a chiave.

Il tema principale ha già fatto scuola, ma tracce come "Déchire la Toile" o la gargantuesca "Nos vies en Lumière", una slavina di emozioni degna della grandezza di un combattimento come quello che sorregge con la sua possanza sonora (tra l'altro, dell'esatta durata di 33 minuti, pura poesia), diventeranno i nuovi punti di riferimento non solo per le avventure di ruolo a turni, ma per l'intero settore e i giocatori che lo popolano.

Tra le tante sorprese di questo 2025, a livello musicale e non, rientra senz'ombra di dubbio Clair Obscur: Expedition 33 . Le qualità del gioco sono state decantate ampiamente da quando ha conquistato pubblico e critica lo scorso aprile, ma uno dei suoi più grandi pregi resta la mastodontica colonna sonora di Lorien Testard .

Si era capito che qualcosa bolliva in pentola da quando alcuni dei brani dal suo ultimo album S16 avevano accompagnato l'uscita della Director's Cut del primo capitolo. La deriva presa dall'artista francofono era molto affine a quella del game director giapponese. Ed ecco che Death Stranding 2 ci regala uno dei migliori incontri tra industrie differenti che si siano mai viste (e sentite). "To The Wilder" è diventato presto un inno, ma anche altri brani meno blasonati si sono ritagliati un posto nel cuore di molti appassionati, come la delicatissima " Any Love of Any Kind ", eseguita assieme a un altro grande nome della musica internazionale, Bryce Dessner.

Non è una sorpresa vederlo, quindi, al timone del comparto musicale di Death Stranding 2: On The Beach , ma questa volta è stato affiancato da un nome d'eccezione, che ha contribuito a rendere questa collaborazione artistica qualcosa di totalmente memorabile, il cantautore e regista francese Yoann Lemoine, meglio conosciuto come Woodkid .

Il lavoro di Ludvig Forssell non ha bisogno di presentazioni. Stretto collaboratore di Hideo Kojima da Metal Gear Solid V: Ground Zeroes , le sue orchestrazioni sono diventate tra le più iconiche degli ultimi anni.

Tra i molteplici ritorni a cui abbiamo assistito quest'anno, quello di Hades II è stato senza dubbio quello più stiloso. Ad affiancare il suo gameplay frenetico e dai cromatismi perfetti troviamo il portentoso commento musicale dell'ormai habitué degli studi di Supergiant Games Darren Korb , una masterclass di potenza e influenze da reami diametralmente opposti del reale che, però, trovano una quadra sorprendente sotto la direzione del compositore statunitense.

Con il suo incedere solenne , ricolmo di archi incalzanti, fiati inquieti e cori dal sapore liturgico, ogni traccia infonde di una grandezza intimidatoria queste terre sotterranee, la cui misura ridotta raggiunge tutta un'altra scala e rende ciclopico il microscopico.

Kingdom Come: Deliverance II

E in mezzo a tutti questi suoni particolari poi arriva lui, con la sua possanza boema, a ricordarci quanto la tradizione faccia vibrare gli spalti e i cuori di noi povere anime perdute.

La campagna boema in tutto il suo splendore

Leitmotiv d'antan che fanno sembrare di trovarsi all'interno di un adattamento shakespeariano diretto da Orson Welles, canti e gighe da taverna, fiati da alba di un nuovo giorno. La colonna sonora di Kingdom Come: Deliverance II, composta da Jan Valta e Adam Sporka, è tutto quello che avevamo imparato ad amare con il primo capitolo e anche di più.

Raggiunte quelle vette cinematografiche che prima erano un'ambizione all'orizzonte, questo commento musicale non sbaglia un colpo e immerge completamente tra il fango e le pale d'altare della Mitteleuropa quattrocentesca.