I supereroi al tempo di Dispatch

Se dovessi chiedere a mio nonno di nominare un supereroe, lui mi risponderebbe Nembo Kid senza pensarci due volte. Molti si staranno chiedendo che razza di riferimenti culturali si annidano nel mio albero genealogico, ma la risposta sta tutta nella necessità di adattamento figlia di un'epoca a noi cultori dell'oggi ignota e viva solo nelle uscite a cena inoltrata di parenti con un bagaglio molto più pesante del nostro sulle spalle. Nembo Kid è stato, infatti, il nome di Superman per quasi vent'anni, dal 1954 al 1970, quando la distribuzione in Italia del personaggio a fumetti DC è passata nelle mani di Mondadori e della sua collana "Albi del Falco".

Nembo Kid, alias Superman

Questo piccolo aneddoto ci serve per introdurre un tema che sta diventando sempre più centrale nel panorama dell'intrattenimento (e di riflesso in quello sociale che lo alimenta): la figura del supereroe.

Dall'esordio su Action Comics nel 1938 ne è passata di acqua sotto i ponti, ma nel momento in cui si pensa alla figura del supereroe il primo nome a balzare alla mente dei più è sempre quello, l'originale, colui che ha dato il via a una macchina di fascinazione senza limiti: l'uomo d'acciaio. Non è il più amato, non è il più letto, però è il simbolo per eccellenza, la quintessenza del superuomo ricercato, nel bene e nel (molto) male, da generazioni di sognatori e visionari di un'utopia più o meno distorta in grado di incutere al contempo timore e speranza. Una divinità, in soldoni. E se questa idea è ancora viva nella maggior parte dei casi, qualcosa a livello socioculturale è cambiato.

I supereroi non sono più così super. O, meglio, lo sono, ma non nell'idea pettinata con cui si sono delineate queste figure (non tutte, ma diverse) ai loro albori. I supereroi hanno subito una graduale trasformazione in contesti paralleli a quelli dei grandi fumetti che li hanno resi celebri. È entrato in gioco uno spessore che allontanava i personaggi dall'azione fisica e li esplorava maggiormente sul piano psichico ed emotivo.

A fare la differenza è stata senz'altro la serie a fumetti di Watchmen, scritta da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons nel 1986, un'opera che parla di paladini della giustizia moralmente grigi, la cui posizione non è più così a fuoco, in cerca di riscatto o in eterna lotta con se stessi e il proprio passato.

Rorschach in una delle vignette più sublimi di Watchmen

Tuttavia, la vera chiave di volta che ha dato il via a un fenomeno dal quale non si tornerà indietro facilmente è stato l'esordio nel 2006 di The Boys, dalla penna di Garth Ennis e i pennelli di Darick Robertson, uno schiaffo (per non dire altro) al mito del supereroe, divinità contemporanee al soldo del bene umano. In quella che poi è diventata una delle serie più di successo distribuite da Amazon Prime Video, la forza dell'opera sta nella sua irriverenza e nel modo in cui demolisce spudoratamente un'icona che pareva inattaccabile.

Passando per l'apprezzatissimo Invincible, saga fumettistica firmata da Robert Kirkman e illustrata da Cory Walker e Ryan Ottley (anche questa traslata sul piccolo schermo con discreta maestria), si arriva all'oggi e all'ultimo fenomeno sulla lista molto lunga di stravolgimenti nel mondo dei super: Dispatch, un compendio di quanto visto e imparato fino a questo momento in un formato che mette in dialogo i più svariati mondi dell'audiovisivo, dalla serialità ai nostri beneamati videogiochi. E proprio questo sarà l'inganno acheo con cui faremo breccia tra le mura che cingono l'immagine del supereroe nell'età contemporanea.