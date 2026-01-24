Nintendo ha perso un pezzo storico: Hideki Konno pare abbia lasciato la compagnia

Come riferito sul forum Famiboards, l'informazione deriva da alcuni documenti interni a Nintendo EAD, secondo i quali Konno avrebbe lasciato il proprio incarico lo scorso luglio ma non è chiaro se abbia scelto di andare in pensione o per un cambio di occupazione.

Sembrerebbe addirittura che Konno abbia smesso di lavorare presso Nintendo dallo scorso luglio , nonostante non ci siano stati, nel frattempo, annunci ufficiali sull'uscita di scena di uno dei designer e producer di maggior rilievo all'interno della casa di Kyoto.

La cosa non è stata annunciata ufficialmente, ma in base a diverse segnalazioni sembra che Hideki Konno abbia lasciato Nintendo , un'informazione che sarebbe corroborata anche da VGC, e si tratterebbe di una perdita importante per la compagnia, considerando il valore storico del personaggio in questione.

Una figura legata a Mario Kart

Hideki Konno ha 60 anni, dunque potrebbe avere ancora energie e voglia di lavorare nell'industria videoludica, ma il fatto che abbia lasciato Nintendo, compagnia nella quale militava dal 1986, fa pensare che possa essersi semplicemente ritirato.

Hideki Konno e Mario Kart

Tra i primi lavori di Konno in Nintendo c'è il ruolo di assistente alla direzione di Super Mario Bros 2 e Super Mario Bros 3, per i quali ha anche lavorato come level designer.

Dopo aver lavorato come responsabile delle mappe e dei livelli in Super Mario World, è passato al ruolo di director per diversi altri titoli di notevole importanza come Yoshi's Island, Luigi's Mansion, Super Mario Kart e Mario Kart 64.

Il suo legame con la serie Mario Kart è poi proseguito negli anni, e come producer ha lavorato praticamente a tutti i capitoli successivi fino a Mario Kart 8 Deluxe e Mario Kart Tour, figurando nei ringraziamenti speciali di Mario Kart World, ma probabilmente senza aver avuto un ruolo attivo in quest'ultimo.

Anche in questo caso non ci sono comunicazioni pubbliche al riguardo, ma si tratterebbe di un'altra uscita di scena storica che emerge a pochi giorni da quella di Kensuke Tanabe, altro sviluppatore di grande rilievo in Nintendo, che pare abbia lasciato la compagnia dopo aver concluso Metroid Prime 4.