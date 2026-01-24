Resident Evil Requiem potrebbe ricevere un DLC con Alyssa Ashcroft: per il momento si tratta soltanto di una voce, ma a riportarla è stato Dusk Golem, che come sappiamo è estremamente attendibile quando si tratta di survival horror giapponesi.

"Ho sentito qualche voce su un DLC di Resident Evil Requiem con protagonista Alyssa, ma devo ancora aggiornarmi su come stanno le cose", ha scritto il noto leaker, nel rispondere a chi gli chiedeva quando sarebbero trapelati i dettagli sulla trama del nuovo capitolo al fine di evitare spoiler.

"Di solito i leak sui giochi di Resident Evil spuntano due o tre settimane prima dell'uscita, quando alcune copie finiscono in circolazione", ha spiegato Dusk Golem. "Resident Evil 3 aveva copie in giro diciassette giorni prima del lancio, Village quattordici giorni prima, Resident Evil 4 quindici giorni prima."

"Quindi probabilmente ci muoveremo più o meno attorno a queste tempistiche. Avviserò non appena avrò la certezza che le copie siano effettivamente in circolazione, così chi vuole potrà andare in blackout e vi farò sapere come fare per evitare anticipazioni indesiderate."