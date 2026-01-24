Warframe su Nintendo Switch 2 ha un periodo di uscita più definito, e non è lontano

Nel frattempo, il mese scorso abbiamo visto il grosso aggiornamento gratuito "La Vecchia Pace" per Warframe.

La versione nativa di Warframe per Nintendo Switch 2 andrà a 1080p e 60 frame al secondo a quanto pare, in attesa di vederla direttamente in azione.

Si parla in particolare di grafica più dettagliata e performance migliori, che dovrebbero portare anche a miglioramenti nel gameplay, grazie alla maggiore fluidità consentita dall'hardware aggiornato della console.

Warframe: La Vecchia Pace e le novità della TennoCon

Il gioco è già disponibile su Nintendo Switch 1, versione che è giocabile anche sulla nuova console, ma la nuova edizione per Nintendo Switch 2 dovrebbe caratterizzarsi per alcuni miglioramenti tecnici che sembrano essere piuttosto visibili.

Considerando che parliamo del periodo che va da gennaio a fine marzo, e che siamo praticamente quasi alla fine di gennaio, questo stringe molto il cerchio intorno alle possibili date di uscita di questa nuova versione di Warframe, che evidentemente arriverà nelle prossime settimane .

In attesa di un annuncio più preciso, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Digital Extremes ha intento riferito un periodo di uscita più definito per Warframe su Nintendo Switch 2 , ovvero il primo trimestre del 2026.

Digital Extremes ha comunicato un periodo di uscita più definito per Warframe su Nintendo Switch 2, che a questo punto dovrebbe essere decisamente vicino, con l'annuncio in arrivo.

