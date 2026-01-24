Warframe su Nintendo Switch 2 ha un periodo di uscita più definito, e non è lontano

In attesa di un annuncio più preciso, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, Digital Extremes ha intento riferito un periodo di uscita più definito per Warframe su Nintendo Switch 2, ovvero il primo trimestre del 2026.
Considerando che parliamo del periodo che va da gennaio a fine marzo, e che siamo praticamente quasi alla fine di gennaio, questo stringe molto il cerchio intorno alle possibili date di uscita di questa nuova versione di Warframe, che evidentemente arriverà nelle prossime settimane.
Una comunicazione più precisa, sostiene Digital Extremes nel suo primo Devstream dell'anno, arriverà a febbraio, in occasione della prossima trasmissione da parte del team.
Manca poco, ormai
A questo punto si può tranquillamente pensare che Warframe arriverà su Nintendo Switch 2 a febbraio o marzo, mentre rimaniamo in attesa dell'annuncio sulla data di uscita precisa, che comunque dovrebbe essere vicina.
Il gioco è già disponibile su Nintendo Switch 1, versione che è giocabile anche sulla nuova console, ma la nuova edizione per Nintendo Switch 2 dovrebbe caratterizzarsi per alcuni miglioramenti tecnici che sembrano essere piuttosto visibili.
Si parla in particolare di grafica più dettagliata e performance migliori, che dovrebbero portare anche a miglioramenti nel gameplay, grazie alla maggiore fluidità consentita dall'hardware aggiornato della console.
La versione nativa di Warframe per Nintendo Switch 2 andrà a 1080p e 60 frame al secondo a quanto pare, in attesa di vederla direttamente in azione.
Nel frattempo, il mese scorso abbiamo visto il grosso aggiornamento gratuito "La Vecchia Pace" per Warframe.