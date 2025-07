Warframe: The Old Peace presentato con trailer e gameplay al TennoCon 2025, è il nuovo grosso aggiornamento

Sono elementi di importanza non secondaria per un titolo live service che va avanti da più di dieci anni e che dunque necessita anche di una base narrativa notevole per incastonare a dovere i nuovi elementi di gioco che vengono inseriti nel corso del tempo.

Nelle ore scorse si è svolto il TennoCon 2025, nuova edizione dell'evento annuale interamente incentrato sulle produzioni di Digital Extremes, ovvero in particolare Warframe e Soulframe, e in questa occasione la novità principale è stata rappresentata probabilmente da Warframe: The Old Peace , il nuovo grosso aggiornamento per il gioco che si è mostrato con un trailer ufficiale e un lungo gameplay .

Una storia di notevole intensità

Warframe: The Old Peace, o La Vecchia Pace, ha intenzione di portare i giocatori indietro nel tempo, un periodo in cui la Vecchia Guerra tra gli Orokin e le loro creazioni senzienti si è interrotta in un fragile periodo di pace.

Gli operatori dovranno cercare di proteggere questa pace ripercorrendo i campi di battaglia di Perita e affrontando le minacce che premono per la distruzione dell'equilibrio e per far tornare il mondo nel caos della guerra.

Oltre ai nuovi contenuti narrativi, The Old Peace porta con sé anche diverse migliorie tecniche e, ovviamente, una grande quantità di contenuti in termini di oggetti, armi e armature, oltre a nuove ambientazioni e altri elementi inediti.

Tra questi spicca lo scenario protagonista dell'update, ovvero la luna di Tau chiamata Perita, che dovrebbe svelare numerosi segreti e retroscena importanti sulla storia di Warframe.

Riportiamo dunque qui sopra sia il trailer di presentazione che il lungo gameplay da oltre 20 minuti che ha mostrato più nel dettaglio diversi elementi di Warframe: The Old Peace.