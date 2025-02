Warframe Techrot Encore: 1999 diventa ancora più grande

Warframe 1999 ha alzato di netto la posta per lo sparatutto in terza persona di Digital Extremes. Con un grosso cast di personaggi secondari tutti doppiati, un sistema di fazioni tre volte più grande di quello dell'espansione precedente e tanti oggetti cosmetici per cui grindare, questo aggiornamento è arrivato già in piena forma nelle mani dei ninja spaziali che da quasi 12 anni proteggono in Sistema Origin.

Protoframe e personalità

I Protoframe (semplificando) sono le versioni "umane" dei Warframe quindi hanno un volto, una voce e una personalità. In game questo vuol dire personaggi doppiati e con delle nuove skin che sono rapidamente diventate i cosmetici più amati del gioco. Per questo ne sono stati creati altri quattro. Come con Cyte-09, il frame uscito insieme a 1999, anche Temple, il frame in arrivo con Techrot Encore, avrà un Protoframe di cui parleremo meglio a breve.

Persino la community director di Warframe Megan Everett ha chiamato questa skin "mommy Minerva"

Gli altri tre sono Sarin, Frost e Nova i cui Protoframe si chiamano rispettivamente Minerva, Velimir e Kaya. I primi due sono una ex coppia sposata di ex militari che, volenti o nolenti, si ritrovano a dover lavorare insieme in uno sviluppo molto interessante della storia avviata da 1999. Kaya, invece, "è nata come proposta dell'artista che ha realizzato Nova, l'abbiamo adorata subito e ricoprirà un ruolo importantissimo, perché ci permetterà di raccontare una storia non proprio felice su che cos'era la vita di una giovanissima ragazza in rete nel 1999".

Ognuno di loro, poi, avrà un sistema di progressione che ricompenserà chi gioca con oggetti vari ed eventuali. Kaya, invece, sarà il personaggio con cui interagire per partecipare nel nuovo endgame di Warframe chiamato Temporal Archimedea. I veterani del gioco riconosceranno l'assonanza con i sistemi del passato e non è casuale: queste nuove missioni saranno le più difficili del gioco, ma avranno anche un nuovo sistema di potenziamenti.

Kaya, il Protoframe di Nova, sarà una personalità tagliente e sprezzante

Gestiti anche loro da Kaya, i Peely Pix Sticker saranno dei modificatori passivi che è possibile applicare alle partite di Temporal Archimedea per essere più forti, sopravvivere più a lungo o avere più energia per le abilità. Per accedere a questa modalità e a tutti i contenuti narrativi che ruotano attorno ai nuovi Protoframe è necessario "aver raggiunto almeno il livello 4 di reputazione con la nuova fazione (The Hex) e aver completato di nuovo la missione della storia che li vede protagonisti ottenendo il vero finale" ci ha detto Megan Everett, community director di Warframe.

Abbiamo chiesto a Rebecca Ford il motivo per cui il team ha scelto di mettere questi contenuti dietro una barriera legata alla progressione e lei ci ha risposto che "le ragioni sono due, una strutturale e una filosofica.

La prima è che solo chi è arrivato a quel livello di reputazione è al pari con la storia e quindi, narrativamente, ha senso che i nuovi personaggi si uniscano al cast principale. La seconda è che vogliamo che gli aggiornamenti, soprattutto quelli incentrati sull'endgame come questo, facciano anche da ricompensa per chi è al passo con il gioco e ha interagito con tutti i sistemi che abbiamo costruito".