Warframe: scopriamo 1999 e le altre novità dalla Tennocon

Warframe ha iniziato una nuova grande saga nel 2023, subito dopo aver festeggiato il suo decimo compleanno. Con i Sussurri nelle Mura, infatti, sono state gettate le basi per un nuovo arco narrativo incentrato su una delle figure più enigmatiche del gioco: Albrecht Entrati. Con il nuovo, massiccio, aggiornamento in arrivo questo autunno, chiamato Warframe 1999, Digital Extremes vuole mettere in moto questa nuova grande storia e quale modo migliore per farlo se non con un'atmosfera revival degli ultimi anni '90.

Warframe 1999, infatti, porterà i giocatori alle origini delle macchine di morte protagoniste dell'MMO, in un tempo lontanissimo da quello in cui si svolgono le vicende del gioco principale. "Vi troverete in un momento e in un luogo completamente nuovi per Warframe" ci ha detto in un'intervista Rebecca Ford, creative director di Warframe. "Dovevamo parlare di Albrech e ci serviva una storia inaspettata ed emozionante. La scelta di andare nel 1999 è iniziata come un What If che poi, però, ha funzionato alla perfezione".

Alla grande festa annuale della community di Warframe, la Tennocon, non solo abbiamo visto del gameplay in anteprima e scoperto molte delle novità in arrivo sul gioco, ma abbiamo avuto l'opportunità di approfondire i perché delle molte scelte fatte per garantire un futuro longevo a questo pilastro dell'industria live service.