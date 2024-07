Little Kitty, Big City è un successo su Game Pass, ottime anche le vendite su PC e Nintendo Switch

Little Kitty, Big City sta continuando a macinare davvero degli ottimi numeri ed è risultato essere un successo sia su Game Pass che su PC e Nintendo Switch. Lo sviluppatore Matt T. Wood ha condiviso le cifre aggiornate del suo gioco con la newsletter GameDiscoverCo., che parlano di più di due milioni di giocatori su Game Pass e di più di 500.000 copie vendute tra PC e Nintendo Switch.

Un gatto da record

Little Kitty, Big City è stato lanciato l'11 maggio. In precedenza era stato aggiunto a 464.000 liste dei desideri su Steam. Entro la fine di maggio aveva venduto 132.000 su PC, ma le vendite totali sono cresciute nel frattempo, superando le 500.000 unità. Stando a Wood, attualmente il gioco vende meglio su Nintendo Switch che su PC (di circa il 30%).

Ottimo anche il risultato su Game Pass, dove Little Kitty, Big City ha già raggiunto oltre 2 milioni di giocatori unici. GameDiscoverCo stima che il risultato lo collochi al 4° posto tra le nuove uscite più giocate sul servizio in abbonamento di Microsoft quest'anno, dietro solo a Palworld (10 milioni di utenti Game Pass al 22 febbraio), MLB: The Show 2024 e Senua's Saga: Hellblade II.

Wood ha poi svelato che la maggior parte dei giocatori di Little Kitty, Big City su Steam proviene dagli Stati Uniti (32,5%) e dalla Cina (14%), seguite da Germania (6,5%), Regno Unito (5,5%) e Canada (3,2%).

Wood ha anche raccontato di aver lavorato su Little Kitty, Big City da solo "per circa la metà del tempo di sviluppo" e poi ha iniziato ad assumere collaboratori (il team principale era composto da 3-5 persone). Alla fine lo sviluppo gli è costato più del previsto, ma quanto speso è stato recuperato rapidamente e sono iniziati ad arrivare anche i profitti.