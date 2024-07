Un giocatore di Baldur's Gate 3 ha chiesto di poter far sesso con Zia Ethel, Larian gli ha risposto

C'è da dire che Larian non si è fatta grossi problemi con il lato sessuale di Baldur's Gate 3, tanto che una delle sequenze più celebri del gioco è una scena di accoppiamento con un orso . Insomma, le storie d'amore non mancano, comprese quelle mordi e fuggi (che possono influenzare quelle durature), ma zia Ethel non sarà mai una di queste.

Larian Studios, lo sviluppatore di Baldur's Gate 3 , ha risposto in modo divertente a un fan del gioco che ha fatto una richiesta un po' particolare, sostanzialmente di poter fare sesso in gioco con zia Ethel. Sì, vorrebbe una storia d'amore con lei.

Non ci provare

Ora fate attenzione, perché stiamo per dare delle piccole anticipazioni su Baldur's Gate 3. Se non ci avete giocato e non volete averne, non andate oltre nella lettura.

In uno scambio di commenti su TikTok, successivamente pubblicato su Reddit dall'utente Little-Purpose269, Larian ha messo a tacere l'idea che Zia Ethel potesse essere sedotta. Quando il tiktoker won_hunna ha suggerito una "soluzione non violenta in cui entrambi otteniamo ciò che vogliamo", Larian ha risposto in modo esilarante con due sole parole: "Fuori di qui".

C'è da dire che Zia Ethel è un personaggio decisamente ingannevole e, visto come si conclude la vicenda che la riguarda, ipotizzare una storia d'amore con lei sarebbe stato davvero difficile. Evidentemente c'è chi non si tirerebbe indietro di fronte a nulla per poter avere storie d'amore con ogni personaggio del suo videogioco preferito. Chissà, magari un giorno con una mod creata dopo la pubblicazione del devkit con la patch 7 diventerà possibile anche questo.