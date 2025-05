Le miniature di Baldur's Gate 3 da WizKids sono inguardabili, l'azienda si scusa

Gli scatti impietosi si sono diffusi rapidamente e la stampa internazionale ha portato a galla la questione, spingendo appunto WizKids a diramare un comunicato in cui l'azienda si scusa per la scarsa qualità delle miniature e garantisce un rimborso completo a chi vorrà richiederlo.

In generale, la distanza fra ciò che è stato promesso a la triste realtà di queste miniature si è rivelata talmente ampia da far pensare a uno scherzo, con volti assolutamente orribili e pasticciati che sono ben presto stati ritratti in fiumi di foto spuntate sui social.

Se infatti le foto promozionali mostravano riproduzioni precise e accurate dei vari personaggi del gioco sviluppato da Larian Studios, quando i fan hanno aperto le confezioni da 50 dollari si sono ritrovati in mano qualcosa che somigliava più a una parodia che non a un prodotto ufficiale e approvato da Wizards of the Coast.

Le miniature di Baldur's Gate 3 realizzate da WizKids sono inguardabili , e così l'azienda ha dovuto scusarsi con gli utenti e promettere rimborsi completi a prescindere dalla restituzione dei prodotti: una situazione davvero poco invidiabile per la compagnia americana.

Il messaggio di WizKids

"In quanto azienda, WizKids si impegna a creare prodotti che arricchiscano e rendano ancora più piacevole l'esperienza di gioco. Vogliamo che i nostri clienti costruiscano ricordi duraturi e positivi intorno alle serate di gioco con amici e familiari utilizzando i nostri prodotti", si legge nel messaggio pubblicato dal produttore.

"Purtroppo non siamo riusciti a centrare questo obiettivo con D&D Icons of the Realms: Baldur's Gate 3 Character Boxed Set. Se avete acquistato il prodotto attraverso i nostri store online e ne siete rimasti insoddisfatti, vi offriremo un rimborso completo: potete richiederlo all'indirizzo customerservice@wizkids.com."

"Siamo a conoscenza delle recenti segnalazioni e lamentele, e le stiamo prendendo molto seriamente. Il nostro team sta attualmente indagando su questi problemi e sta adottando le misure necessarie per rimediare nei confronti di coloro che hanno ricevuto un prodotto difettoso e per garantire che tali problemi non si ripetano nei prossimi articoli o ristampe."

"Se avete acquistato il vostro set presso un rivenditore locale, vi invitiamo a restituirlo al punto vendita per ottenere un rimborso completo. In caso di problemi, non esitate a contattarci all'indirizzo email sopra indicato. Tuttavia, se desiderate una sostituzione del prodotto, vi chiediamo di aprire una segnalazione tramite questo sito."

"Vi preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse per la frustrazione e la delusione che questi problemi di qualità hanno causato ai nostri clienti. Anche noi condividiamo lo stesso sentimento, poiché il prodotto finale non ha soddisfatto le nostre aspettative né quelle del nostro partner Wizards of the Coast."