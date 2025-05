Google lancia l'app mobile NotebookLM per Android e iOS

Le funzioni dell'app NotebookLM

L'annuncio suggerisce l'importanza che l'intelligenza artificiale riveste nelle future direzioni di sviluppo di Google, tanto che Google I/O 2025 sarà (di nuovo) un festival dell'intelligenza artificiale. Per il resto, le funzionalità offerte dall'applicazione mobile riprendono fedelmente quelle della versione desktop di NotebookLM. Si possono caricare diverse fonti di informazioni, come documenti, appunti, siti web e video di YouTube, permettendo all'intelligenza artificiale di analizzare e riassumere i contenuti in modo efficace. Questo processo di sintesi è progettato per aiutare gli utenti a comprendere rapidamente concetti complessi e a identificare i punti chiave all'interno di grandi volumi di testo.

L'interfaccia dell'app iOS di NotebookLM

Una delle caratteristiche distintive e particolarmente utili per l'uso mobile è la possibilità di generare "Audio Overviews" basati sulle fonti caricate. Questi riepiloghi, simili a podcast generati dall'IA, anche in italiano, offrono un modo alternativo per assimilare le informazioni. Questo formato si adatta particolarmente bene a contesti come gli spostamenti, le pause o qualsiasi situazione in cui la lettura attiva non sia praticabile: in questo senso, la portabilità e l'accessibilità offerte dall'app mobile mirano proprio a facilitare la gestione delle informazioni.

E voi che cosa ne pensate dell'arrivo dell'app mobile di NotebookLM? La scaricherete? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.