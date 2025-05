Onimusha 2 Samurai's Destiny presenta Magoichi Saiga con un trailer

Il nuovo trailer di Onimusha 2 Samurai's Destiny presenta Magoichi Saiga, un personaggio di grande rilevanza che si pone come una sorta di figura in contrapposizione con il protagonista dell'avventura, Jubei Yagyu.

Membro del clan Saiga, realmente esistito e noto per l'innovativo impiego delle armi da fuoco, Magoichi brandisce un potente moschetto e offre dunque la possibilità di aggiungere un pizzico di varietà agli scontri, uscendo dai tradizionali corpo a corpo e colpendo gli avversari dalla distanza.

Le combinazione di attacco che questo personaggio introduce sono tanto spettacolari quanto devastanti, andando a miscelare diversi approcci e sbaragliando i nemici: il trailer stesso mostra alcune di queste soluzioni.

Al di là della componente action, il personaggio di Magoichi Saiga può contare anche su di un carisma non indifferente, che dietro al sorriso beffardo cela un grande spessore umano. Del resto si tratta di un guerriero che combatte per il popolo e per gli oppressi.