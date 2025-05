Onimusha 2: Samurai's Destiny si mostra in un nuovo trailer con i riconoscimenti della stampa

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer per Onimusha 2: Samurai's Destiny, in questo caso incentrato sui riconoscimenti della stampa per questa versione rimasterizzata di un classico della casa di Osaka, tornato proprio in questi giorni sulle piattaforme moderne.

Disponibile dal 23 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, Onimusha 2: Samurai's Destiny rappresenta il ritorno del classico action adventure in terza persona di Capcom, rimesso in scena in una nuova forma grazie ai miglioramenti tecnici applicati alla grafica e ad altri aspetti dell'originale, in modo da renderlo fruibile al pubblico sulle nuove piattaforme.

Uscito originariamente nel 2002 su PlayStation 2, il gioco è rimasto nel cuore di molti appassionati, come rappresentante classico di un periodo storico particolarmente florido per i videogiochi, con la sua impostazione simile a Resident Evil ma con ambientazione e struttura decisamente differenti.