Mario Kart World mostra una missione con corsa acquatica stile Wave Race in un nuovo video

Una notevole variazione sul tema

Come possiamo vedere nel frattempo di video gameplay riportato qui sotto e tratto da Nintendo Today, la guida del veicolo acquatico è piuttosto diversa da quella classica dei kart su strada, come si conviene a una situazione del genere.



La corsa sulla superficie dell'acqua sembra riprendere lo stile tipico della serie Wave Race, per ricordare un elemento appartenente alla tradizione Nintendo, con una notevole fisica dei liquidi con tanto di onde e simulazione convincente del comportamento del natante su queste.

In questo caso, in particolare, vediamo una missione che si attiva premendo un interruttore "P" che rappresenta un altro elemento storico per la serie di Mario, il quale scatena degli eventi peculiari e in questo caso consente l'avvio di una particolare corsa sull'acqua.

Le trasformazioni dei veicoli e le diverse superfici esplorabili sembrano dunque variare notevolmente il gameplay e il modello di guida, moltiplicando le situazioni possibili all'interno dell'ampia mappa di Mario Kart World.

Di recente abbiamo visto che il peso di Mario Kart World per Nintendo Switch 2 è calato, con il gioco e la console che si sono presentati con i primi due spot italiani.