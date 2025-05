Tutte le piste remake di Mario Kart World!

Ecco le vecchie piste che tornano in Mario Kart World: quali sono, come sono e perché sono state scelte?

La tendenza di Mario Kart a riproporre piste antiche è nata più di vent'anni fa, con Mario Kart: Super Circuit per Game Boy Advance, sviluppato principalmente da Intelligent Systems. Da Mario Kart DS invece, pubblicato nel 2005, è diventato un vero e proprio standard della serie. Si tratta di un'attitudine gradevole, che soddisfa più esigenze allo stesso tempo: dà continuità alla saga, e permette ai tracciati più ispirati di trovare nuova energia con una declinazione tecnologica attualizzata, solleticando anche le corde nostalgiche di chi con Mario Kart ha trascorso l'infanzia (e per molti, ormai, quel gioco è Mario Kart Wii). Trapiantare una pista da un Mario Kart all'altro non significa soltanto aggiornarla a livello grafico, ma modificarla e alterarla affinché il tracciato esalti le caratteristiche proprie del nuovo capitolo. Manca meno di un mese all'uscita di Mario Kart World, il principale titolo di lancio di Nintendo Switch 2: ecco quali sono le "nuove vecchie piste" di cui siamo a conoscenza.

Piste Rétro in Mario Kart World La prima e più coraggiosa scelta compiuta da Mario Kart World, unica finora nella storia della serie, è stata quella di non affidarsi ad alcun tracciato introdotto dal predecessore: per quanto noto, nessun circuito di Mario Kart World deriva direttamente da Mario Kart 8. Nessun circuito nato in Mario Kart 8 tornerà in Mario Kart World Da un lato si tratta di una decisione sensata, perché considerare Mario Kart 8 un gioco del 2014 (o del 2017, nel caso di Mario Kart 8 Deluxe) è piuttosto ingenuo: si tratta del titolo più venduto di quella che potrebbe divenire la console più venduta della storia, e anche in quest'ultimo trimestre (a prezzo pieno, e a otto anni dall'uscita) rappresenta il gioco di maggior successo per Switch. Insomma, per molti utenti quelle lì sono piste recenti, attuali. Dal versante opposto, si tratta di un azzardo, perché il track design di Mario Kart 8 Deluxe è indiscutibilmente, e per distacco, il migliore della serie. Nei precedenti capitoli c'erano spesso due o tre tracciati che svettavano sopra gli altri; in Mario Kart 8 invece la qualità media è estremamente alta. È vero che quelle piste prevedevano l'Antigravità, assente in Mario Kart World, ma non sarebbe stato impossibile, desiderandolo, adattare le piste. Nintendo ha coscientemente rinunciato a un grande numero di tracciati eccezionali. Le parti acquatiche sono divenute stile Wave Race Le piste rétro in Mario Kart World non sono mai sembrate così distaccate dalle loro versioni originali, e il motivo è piuttosto semplice: gli sviluppatori, vista la natura del titolo, avevano la necessità di inserirle in uno scenario coeso, sia a livello di ambientazione, sia a livello di track design (con sentieri e paesaggi deputati a incastrare la pista in un determinato scenario). Anche mettendo da parte il "contesto ambientale", anche se Mario Kart World fosse stato impostato come i vecchi episodi, avrebbe comunque presentato delle sfide di aggiornamento notevoli: primo, e principalmente a livello estetico, le piste possono essere giocate in qualsiasi condizione meteorologica e a qualsiasi ora del giorno (ad esempio, niente Koopa City di notte mentre piove... non soltanto almeno). Mario Kart World include immagini create con l'IA? Nintendo risponde ai dubbi dei fan Secondo, e più importante, Mario Kart World ha enfatizzato la rilevanza delle acrobazie, per cui i circuiti devono proporre ringhiere e superfici per effettuare balzi e trick in aria. Terzo, non ci sono più fasi subacquee: Mario Kart, dopo aver imitato F-Zero con la modalità 200cc, si è aggressivamente impossessato di Wave Race. In Mario Kart World, i veicoli camminano sull'acqua, assecondando il moto variabile delle onde, così da catalizzare l'esecuzione di ulteriori acrobazie.

Piste da Mario Kart DS Mario Kart DS è il gioco da cui Mario Kart World ha tratto più piste, ben tre. Deserto Picchiasol era già tornata anche su Wii, ma su Switch 2 sarà più diversa che mai: sono stati eliminati tutti i riferimenti a Super Mario Bros. 3 (sia nel paesaggio che negli ostacoli in pista), sostituiti con citazioni a Super Mario Land. Sono rimasti i dossi per le acrobazie, mentre il circuito, costituito da lunghi tornanti a "S", ha subito un appiattimento delle curve paraboliche. Si tratta di una pista corta e piuttosto semplice, lontana dagli spettacolari tracciati desertici di Mario Kart 8 Deluxe. Tutto lo splendore di Bowser Jr. nella Fortezza Volante La Fortezza Volante era già tornata in Mario Kart 7 e Mario Kart Tour, ed è uno dei classici della serie. Non è un circuito particolarmente lungo, ma è impegnativo e ben disegnato, con un'ambientazione suggestiva e ricca di saliscendi: in Mario Kart World sono state aggiunte delle porzioni a bordo tracciato per favorire le acrobazie, e i dirupi prima del traguardo sono stati sostituiti da fango rallentante. Per il resto, pare rimasta la bella pista che è sempre stata, con una lunga curva a "chiocciola" in discesa molto impegnativa. La larghezza stessa della strada, piuttosto esigua, non è stata alterata (nonostante i ventiquattro piloti). Da DS arriva anche Vette di DK, riproposta in passato in Mario Kart 7 e Mario Kart Tour. Un circuito in cui prima si sale su una montagna innevata (cercando di non cadere di sotto nei tornanti, ed evitando palle di neve) e poi si scende tra salti e cunette. Nella parte finale della pista, su Mario Kart World, sono state inserite delle rampe. A livello grafico, lo scenario ambientale è stato notevolmente arricchito. Una pista ben fatta, ma anche in questo caso... Monte Wario di Mario Kart 8 Deluxe era di tutt'altra qualità.

Piste da Super Mario Kart Dal classico per Super Nintendo sono state tratte tre piste: essendo piuttosto brevi, sono state unite tra loro. Nel Circuito di Mario, ad esempio, riproposto più volte nei capitoli successivi della serie, sono state collegate in un enorme "kartodromo" le versioni 1, 2 e 3 della pista. Potrebbe diventare un circuito eccezionale, speriamo solo che, essendo stretto, non risulti troppo affollato. Non è ancora chiaro se Valle Fantasma tornerà come gara o come semplice strada di congiunzione vicino al Cinema di Boo Anche la Valle Fantasma ha subito un trattamento simile: sono state collegate le edizioni 1, 2 e 3 di Super Mario Kart. In questo caso non sappiamo ancora se la pista farà parte di qualche Gran Premio o sarà semplicemente parte del mondo in prossimità del Cinema di Boo (uno dei nuovi tracciati maggiormente promettenti). Infine, c'è la Spiaggia Koopa, già riemersa in Mario Kart: Super Circuit, Mario Kart DS e Mario Kart Tour: inizialmente si credeva fosse quella per Nintendo 64, ma proviene effettivamente dal capitolo SNES. Nelle demo nessuno l'ha giocata, per cui toccherà aspettare, ma questi "collage" di vecchi tracciati potrebbero rivelarsi tra le parti più tecniche di Mario Kart World.

Piste da Mario Kart 7 Da Mario Kart 7 per 3DS arrivano due circuiti, entrambi già rivisti in Mario Kart Tour. Il Bazar di Tipo Tipido è tra i tracciati che hanno subito meno modifiche rispetto all'originale, se non a livello visivo: su 3DS era sempre ambientato di notte, in Mario Kart World non sarà così. Per il resto, le modifiche sostanziali ci sembrano poche: è un circuito ricco di vie alternative e ostacoli da evitare. Luigi versione Aladino nel Bazar di Tipo Timido Al contrario, il Galeone di Wario, pur avendo mantenuto la stessa strutturazione della pista, fornirà un'esperienza totalmente nuova. La prima metà era ambientata sott'acqua, mentre in Mario Kart World sarà praticamente una pista di Wave Race. I resti di un Tartosso gigante, all'ingresso della galleria, sono stati sostituiti da una statua di Wario, e la parte finale del tracciato, che mantiene la parabolica per tagliare, è stata resa più ardua dall'introduzione di un burrone assente nell'originale. Non vediamo l'ora di testare questa nuova versione.

Piste da Mario Kart 64 Con l'arrivo dello Stadio di Wario, ogni singola pista di Mario Kart 64 è stata ora riproposta in un capitolo successivo della serie. Nel gioco originale era tra i circuiti più larghi e lunghi, e non si può dire che queste caratteristiche siano rimaste immutate: ora la larghezza è standard, e la lunghezza è stata abbreviata. I tanti dossi sono rimasti, pur divenuti artificiali (una caratteristica comune a vari circuiti di Mario Kart World). L'uso tattico delle armi, e la sua lunghezza, rendevano unica questa pista in Mario Kart 64, entrambi fattori svaniti: a sensazione, non capiamo come questo remake possa competere coi successivi e ben più elaborati Stadio di Wario e Colosseo di Wario. Lo Stadio di Wario, prima e dopo Cioccocanyon, a livello visivo, è la pista maggiormente trasformata rispetto al gioco originale. Era già tornata su Mario Kart DS, Tour e 8 Deluxe, ma non era stata alterata come in Mario Kart World: è divenuta artificiale, i dirupi sono quasi scomparsi, così come l'ambientazione di montagna. Il tracciato rimane tutto sommato simile, e quindi piacevole, ma l'assenza di burroni potrebbe rendere la pista meno adrenalinica.

Piste da Mario Kart: Double Dash!! Da GameCube arrivano due tracciati, non esaltanti nel loro formato originale, ma che potrebbero rivelarsi più coinvolgenti in Mario Kart World. La Spiaggia di Peach era già riapparsa su Wii: è un ovale ispirato a Super Mario Sunshine, con curve non particolarmente complicate, rese insidiose dalla presenza di nemici e ostacoli dinamici. Un intero rettilineo è stato sostituito da una sezione acquatica ricca di rampe: un altro tracciato reso nuovo da un tratto stile Wave Race. I dinosauri della Giungla Dinodino sono diventati spettacolari La Giungla di Dinodino ci ha sorpreso in positivo per il miglioramento grafico: non solo i dinosauri sono animati molto bene, ma è stato inserito un intero laboratorio in stile Jurassic Park al centro del tracciato. Anche i geyser e le nuove ringhiere potrebbero donare inedite interpretazioni acrobatiche alla pista, ed è sempre interessante la curva "a U" prima del rettilineo finale.

Piste da Mario Kart Wii Da Mario Kart Wii arrivano due tracciati, il primo dei quali era già tornato in Mario Kart 8, ovvero Prateria Verde: immaginiamo che una fattoria possa essere utile al neonato open world. Stavolta la pista fornisce anche un nuovo pilota, la Mucca appunto. Il circuito lo conoscerete bene, è ricco di salti e ostacoli: non un'eccellenza, ma sicuramente piacevole e iconico. Prateria Verde non solo torna, ma la Mucca è diventata un pilota! La Fabbrica di Toad è una delle piste migliori della serie, e stranamente non era mai stata rifatta: il suo ritorno in Mario Kart World è oltremodo gradito. Riesce a coniugare come poche altre un tracciato che richiede abilità tecnica e, al contempo, propone ostacoli dinamici: percorsi ideali che si invertono, strade che si spostano, rampe da prendere per evitare il fango. Un circuito che non vediamo l'ora di riattraversare.

Piste da Mario Kart Tour I vituperati Cieli Stracciatella a noi sono sempre piaciuti: apparsi in Mario Kart Tour e nel Pacchetto Aggiuntivo (seconda serie) di Mario Kart 8 Deluxe, costituiscono un percorso veloce, in cui servono riflessi e abilità nelle acrobazie. Cieli Stracciatella potrebbe far ricredere diversi utenti su Mario Kart World Visto il focus di Mario Kart Tour su queste ultime, immaginiamo possa migliorare non poco in questa sua nuova declinazione. Come altitudine, essendo ambientata in cielo, immaginiamo sarà una delle vette di Mario Kart World.