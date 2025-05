Un trailer di Onimusha 2: Samurai's Destiny svela le novità della remaster

La Hell Mode e la galleria

La Hell Mode, invece, è pensata per i giocatori in cerca di una sfida e che conoscono a menadito il gioco. Infatti, i nemici saranno dotati di un IA più reattiva e aggressiva, le risorse saranno minori e, soprattutto, subire anche un solo colpo porta al game over.

Inoltre, nella remaster i mini-giochi, come The Man in Black, Team Oni e Puzzle Phantom Realm, sono disponibili fin da subito e non è necessario sbloccarli durante il corso dell'avventura. Troveremo anche una galleria con oltre un centinaio di bozzetti realizzati dal character designer Keita Amemiya e tutte le 43 tracce che compongono la colonna sonora del titolo.

Onimusha 2: Samurai's Destiny sarà disponibile a partire dal 23 maggio al prezzo di 29,99 euro per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ovviamente sarà possibile giocarci anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 tramite retrocompatibilità.