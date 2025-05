I voti della critica di Onimusha 2: Samurai's Destiny sono buoni, ma non brillano

Tempo di voti della critica per Onimusha 2: Samurai's Destiny , edizione rimasterizzata del secondo capitolo della serie di Capcom in via di riesumazione. In generale, ha ottenuto dei giudizi buoni, ma senza brillare , come del resto era lecito attendersi. In generale, tutti hanno confermato che si tratta di una rimasterizzazione migliore rispetto a quella del primo capitolo, ma che è comunque molto conservativa e fa poco per svecchiare davvero il gioco.

L'elenco dei voti

Ad esempio, Atarita ha scritto che "Onimusha 2: Samurai's Destiny è una reliquia dei suoi tempi, graficamente migliorata e ancora di grande atmosfera, ma troppo datata per brillare oltre la sua nicchia."

un giudizio simile è stato condiviso da molte altre recensioni, che vedono l'operazione di Capcom come troppo conservativa, forse memori di rimasterizzazioni più audaci come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, oltretutto molto recente. A Capcom non mancano davvero le risorse per operazioni simili.

In generale, anche la nostra recensione ha sottolineato gli stessi punti, ma assegnando un giudizio più positivo al gioco per via del suo valore storico. Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti di Onimusha 2: Samurai's Destiny.