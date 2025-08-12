Monster Hunter Wilds, patch 1.021: missioni a 9 stelle, amuleti casuali, ma i problemi di prestazioni restano

I cacciatori che hanno raggiunto almeno il grado GC 100 potranno affrontare le versioni temprate di nove mostri nelle nuove missioni a 9 stelle , pensate per chi cerca un'esperienza ancora più impegnativa. I mostri inclusi sono Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra, Jin Dahaad, Gore Magala, Arkveld, Mizutsune, Lagiacrus e Seregios.

Capcom ha pubblicato le note in italiano dell'atteso aggiornamento 1.021 di Monster Hunter Wilds , previsto per domani, 13 agosto. L'update introduce un nuovo livello di sfida, con amuleti casuali come ricompensa: una novità importante che punta ad espandere l'endgame e a offrire nuovi stimoli ai giocatori più esperti.

Le altre novità dell'aggiornamento

Rimanendo in tema di equipaggiamento, è stato aumentato il limite massimo per il potenziamento delle armature di rarità 5 e superiore. È stata inoltre introdotta la possibilità di impostare armi, armature e amuleti come Preferiti, rendendo la navigazione nella schermata dell'equipaggiamento più pratica e veloce.

Le note ufficiali segnalano anche la correzione di bug, sia minori che più noti, e una lunga serie di modifiche al bilanciamento delle armi presenti nel gioco. In particolare, Lancia e Falcione Insetto hanno ricevuto potenziamenti ai danni e una revisione di alcune meccaniche di attacco.

Nonostante le tante novità, non c'è alcuna menzione di miglioramenti alle prestazioni. Un'assenza che pesa, considerando le critiche della community, soprattutto su PC, dove le valutazioni su Steam sono crollate a picco da alcuni mesi a questa parte. La speranze è che arrivino novità in tal senso con il Title Update 3, previsto per la fine di settembre.

Per tutti i dettagli della patch 1.021, è possibile consultare le note ufficiali in italiano a questo indirizzo. L'aggiornamento pesa circa 3 GB su PS5, 2 GB su Xbox Series X|S e PC, che diventano 6 GB se si installa anche il pacchetto texture ad alta definizione. Il download sarà disponibile dalle 4:30 italiane di mercoledì 13 agosto.