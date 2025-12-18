0

Monster Hunter Wilds presenta il Festival dell’Armonia: Luminalia con un trailer

Capcom ha pubblicato un trailer che presenta il Festival dell'Armonia: Luminalia di Monster Hunter Wilds, con bonus per tutti i cacciatori e nuovi contenuti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/12/2025
Alcuni dei bonus del festival di Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds inaugurerà domani il Festival dell'Armonia: Luminalia, l'evento stagionale a tema invernale presentato da Capcom con un nuovo trailer che anticipa i contenuti in arrivo.

Il festival sarà disponibile fino al 19 gennaio e, per tutta la sua durata, il Centro Supremo sarà addobbato a festa. I cacciatori potranno gustare un piatto stagionale con effetti bonus, ottenere premi aggiuntivi al log-in e partecipare a missioni evento dedicate. Oltre ai contenuti gratuiti, sarà disponibile anche il DLC a pagamento Luminalia, che offrirà ulteriori extra.

Nuovo equipaggiamento festivo e il Jin Dahaad arci-temprato

Durante l'evento sarà possibile raccogliere materiali da creazioni specifici, che permettono di forgiare dell'equipaggiamento speciale a tema per il cacciatore e il compagno Felyne (come quelli dell'immagine di copertina della notizia). Sarà possibile prendere parte alla maggior parte delle missioni evento pubblicate in precedenza e altre inedite verranno aggiunte durante il festival, come la caccia al Jin Dahaad arcitemprato, disponibile dal 24 dicembre.

Le richieste limitate saranno aggiornate su base giornaliere e i bonus megafortuna ricevuti al log-in aumentano a due. Inoltre, riscattando i nuovi d'accesso si riceveranno una serie di extra, che abbiamo elencato di seguito:

  • Decorazione Seikret
  • Ciondoli
  • Gesti
  • Tracce musicali
  • Decorazioni per accampamenti mobili
  • Personalizzazioni per accampamenti mobili
  • Sfondo profilo cacciatore
  • Posa profilo cacciatore
  • Targhetta profilo cacciatore
  • Titoli profilo cacciatore
