Il trailer di Resident Evil Requiem mette in mostra i muscoli del Path Tracing e nuove aree urbane

NVIDIA e Capcom hanno pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem pensato appositamente per valorizzare il comparto grafico del titolo e l'impiego delle tecnologie proprietarie delle schede RTX, mostrando anche qualche ambientazione inedita.

Un assaggio di Wrenwood?

Oltre a esibire la potenza del comparto tecnico e delle soluzioni NVIDIA, alcune scene rivelano di sfuggita nuove aree urbane, probabilmente legate a Wrenwood, la città fittizia in cui dovrebbe svolgersi almeno parte dell'avventura.

Al momento non è chiaro se queste zone faranno parte di un vero e proprio "gameplay cittadino", ma vale la pena ricordare che in passato il noto insider DuskGolem, storicamente una fonte credibile quando si parla di Resident Evil, ha suggerito la presenza di "grandi livelli aperti" all'interno del gioco. Non è quindi da escludere che una di queste macro‑aree possa essere proprio un segmento urbano esplorabile liberamente.

Forse non dovremo attendere molto per scoprirlo: Capcom ha infatti annunciato un nuovo Resident Evil Showcase previsto per le prime settimane dell'anno, occasione in cui dovrebbero arrivare ulteriori dettagli su Requiem, in vista del debutto fissato per il 27 febbraio.