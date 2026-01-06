Amazon entra nel mondo degli art TV con Ember Artline: il modello è stato presentato al CES 2026

L'Amazon Ember Artline è un TV LED 4K edge-lit progettato per fondersi con l'arredamento domestico. Lo spessore è di appena 1,5 pollici e il pannello utilizza una finitura opaca, studiata per ridurre al minimo i riflessi e migliorare la resa delle immagini in ambienti luminosi.

Amazon entra ufficialmente nel segmento dei lifestyle TV con il nuovo Ember Artline , il primo televisore "artistico" del colosso di Seattle, presentato al CES 2026. Il prodotto si inserisce in un mercato sempre più affollato, dove già operano soluzioni come Samsung The Frame, Hisense CanvasTV, TCL Nxtvision e il recente LG Gallery TV , ma lo fa con un approccio fortemente orientato all'integrazione software e all'intelligenza artificiale.

Amazon ha puntato molto sull'esperienza ambient e sulla personalizzazione dei contenuti artistici . Al momento dell'acquisto, gli utenti possono scegliere tra dieci cornici intercambiabili , disponibili in diverse finiture e colori, tra cui noce, frassino, teak, rovere nero, bianco opaco, blu notte, fig, oro pallido, grafite e argento.

La struttura tecnica dell'art TV di Amazon

Dal punto di vista tecnico, questo TV supporta i principali formati HDR, inclusi Dolby Vision e HDR10+, ed è dotato di connettività Wi-Fi 6. Uno degli elementi distintivi è l'integrazione nativa di Alexa+, accessibile tramite microfoni a campo lontano che consentono il controllo vocale da qualsiasi punto della stanza, senza bisogno di telecomando. Una delle funzioni più interessanti è il sistema di raccomandazione basato sull'ambiente.

Art TV Amazon

Scattando fino a quattro fotografie della stanza in cui è installato il televisore, l'Artline è in grado di analizzare lo stile dell'arredamento e suggerire opere e immagini coerenti con il contesto. L'Amazon Ember Artline TV sarà disponibile nei formati da 55 e 65 pollici, con un prezzo di partenza di 899 dollari. Il lancio è previsto per la primavera 2026 e sarà compatibile con la nuova versione ridisegnata del sistema operativo Fire TV OS.