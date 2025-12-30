LG presenterà il Gallery TV al CES 2026: quando lo schermo diventa un’opera d’arte

LG si prepara a introdurre un nuovo prodotto pensato per arricchire il proprio soggiorno con stile: il Gallery TV . Questo televisore verrà presentato al CES 2026 ed è caratterizzato da uno schermo antiriflesso opaco e un servizio in abbonamento che permette di avere accesso a migliaia di opere d'arte da visualizzare. Ciò significa che, quando non si guardano film, il televisore si trasforma in un quadro in grado di fondersi con l'ambiente circostante, in modo analogo a quanto già visto con The Frame di Samsung. Prima di svelarvi i dettagli, vogliamo precisare che l'immagine in copertina è puramente indicativa (di seguito trovate quella ufficiale).

Un televisore che si trasforma in quadro

Come vi abbiamo anticipato, si tratta di un televisore mini-LED (quindi non OLED), con schermo antiriflesso opaco e cornice inclusa. Quest'ultima gioca un ruolo fondamentale nell'effetto finale, poiché l'obiettivo di questi televisori è apparire come veri quadri, offrendo un risultato davvero convincente. La cornice è bianca, ma sarà possibile acquistare separatamente opzioni in legno, in base al proprio arredamento e alle proprie preferenze. Il televisore sarà disponibile in due formati: 55 e 65 pollici, con prezzi che dovrebbero probabilmente rientrare tra i 1.000 e i 2.000 euro (facendo un confronto con i modelli Samsung).

LG Gallery TV

Da chiarire, tra l'altro, la scelta della tecnologia Mini-LED e non OLED. La risposta è molto semplice: la prima consente di visualizzare un'immagine fissa per periodi prolungati senza dover temere danni al pannello. L'OLED, infatti, è pensato per contesti in cui l'immagine cambia continuamente, come film e videogiochi. Se si utilizzasse un OLED per questi televisori, il rischio principale sarebbe il burn-in, cioè la bruciatura permanente dei pixel che restano fissi sullo schermo per lungo tempo. Questo fenomeno potrebbe lasciare un'ombra nell'immagine, visibile anche quando il display mostra altri contenuti, compromettendo l'effetto "quadro" che questi prodotti vogliono ottenere. Al contrario, i Mini-LED sono più resistenti, garantendo una luminosità uniforme e una lunga durata anche con immagini statiche.