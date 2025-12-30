Il problema di disponibilità dei dev kit di Nintendo Switch 2 pare sia stato quasi del tutto risolto

Nintendo Switch 2 è arrivata nei negozi lo scorso giugno, ma sembra che al momento del lancio solo un numero limitato di sviluppatori e studi avesse accesso a un dev kit della console, circostanza che potrebbe aver ridotto l'arrivo di giochi di terze parti negli ultimi mesi. Fortunatamente, secondo le fonti dell'insider NateDrake, la situazione sarebbe ora quasi del tutto rientrata.

Per chi non lo sapesse, i dev kit sono versioni speciali dell'hardware pensate esclusivamente per gli sviluppatori: servono per creare, testare e ottimizzare i giochi prima dell'uscita e sono quindi fondamentali per lavorare su una piattaforma specifica. Di norma vengono distribuiti con un certo anticipo rispetto al lancio di una nuova console, così da permettere ai team di studiarla e prenderci dimestichezza prima del debutto nei negozi. Nel caso di Switch 2, però, pare che diversi studi di terze parti, anche di primo piano, non siano riusciti a ottenerne uno in tempo, come suggerito da varie fonti e da alcune testimonianze dirette raccolte da Digital Foundry.