I dev kit di Nintendo Switch 2 sono introvabili, non è colpa degli sviluppatori se non creano giochi dedicati

I dev kit , se non siete familiari col termine, sono le versioni delle console dedicati agli autori di videogiochi, con una serie di strumenti e tecnologie per lavorare a un progetto dedicato a tale piattaforma. Senza un dev kit non è praticamente possibile realizzare un gioco per Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2 è in circolazione da mesi e ci si potrebbe aspettare che sempre più autori diano il via allo sviluppo di videogiochi dedicati alla nuova console della grande N. Peccato però che vari team stiano segnalando che ottenere dei dev kit sia complesso.

Le informazioni sui dev kit di Nintendo Switch 2 da parte di Digital Foundry

L'informazione proviene da Digital Foundry che, tramite John Linneman, ha avuto modo di parlare con vari sviluppatori e ha scoperto che Nintendo starebbe semplicemente incoraggiando gli autori a pubblicare i giochi in versione Switch 1 e "affidarsi sulla retrocompatibilità".

Pare quindi che in molti vorrebbero sviluppare versioni dedicate a Nintendo Switch 2 dei propri videogiochi, ma l'accesso ai dev kit è estremamente limitato: possiamo supporre, vedendo i videogiochi disponibili per la piattaforma, che solo i più grandi team al mondo ricevano la tecnologia necessaria da parte di Nintendo.

Non è chiaro per quale motivo Nintendo stia seguendo questa strada. Inoltre, pare che persino alcuni team molto grandi non riescano a mettere le mani sui dev kit, sempre secondo Digital Foundry, quindi non si può semplicemente dire che la compagnia di Kyoto stia favorendo i AAA e ignorando gli indie, anche perché alcuni sviluppatori indie hanno invece ottenuto i dev kit. Digital Foundry afferma addirittura che Nintendo stia "scoraggiando" lo sviluppo di giochi per Switch 2.

Vi segnaliamo infine che la Biblioteca della Dieta Nazionale giapponese ha deciso che le schede con chiave di gioco di Nintendo non sono valide per la conservazione.