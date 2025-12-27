Monolith Soft saluta i fan per le vacanze natalizie e ricorda a cosa ha lavorato quest'anno

Inoltre, la compagnia ha colto l'occasione per ricordare di cosa si è occupata negli ultimi dodici mesi .

Il 2025 sta finendo e anche gli sviluppatori di videogiochi si prenderanno qualche giorno di vacanza. Tramite i social, Monolith Soft ha salutato i fan e ha annunciato l'ultimo giorno di lavoro dell'anno.

Le parole di Monolith Soft

Il messaggio del team di sviluppo recita, secondo una traduzione dal giapponese all'inglese offerta da Nintendo Life: "Oggi [ndr, 26 dicembre] è l'ultimo giorno di lavoro dell'anno per Monolith Soft. Quest'anno ha visto l'uscita di due titoli: Xenoblade Chronicles X Definitive Edition e Mario Kart World, ai quali abbiamo lavorato come sviluppatori di supporto. Tutto il nostro staff continuerà a impegnarsi duramente anche il prossimo anno. Grazie per il vostro continuo supporto."

Ricordiamo che Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è stato pubblicato a marzo e ha recentemente ricevuto anche un aggiornamento per funzionare senza problemi con Nintendo Switch 2. Mario Kart World è invece stato il grande gioco di lancio della nuova console della grande N, a giugno 2025. Monolith Soft si è occupata del "design dei personaggi e dei terreni".

Monolith Soft è uno dei grandi team di Nintendo e oltre a lavorare ai propri titoli, come gli Xenoblade Chronicles, è spesso di supporto ad altri team della compagnia di Kyoto rivestendo un ruolo importante. Non a caso, Nintendo desidera che il team di Xenoblade sia ampiamente coinvolto nello sviluppo di Zelda.