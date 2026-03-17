Nintendo Switch 2 migliora vari giochi con la modalità boost: ecco come attivarla e come funziona

Con l'arrivo dell'aggiornamento 22.0.0 pubblicato questa mattina, Nintendo Switch 2 ha ottenuto anche un'interessante modalità boost, in italiano chiamata "Potenziamento modalità portatile", che consente di migliorare alcuni giochi di Switch 1 in retro-compatibilità: vediamo dunque come attivare l'opzione e come funziona.
Si tratta solo di uno dei vari cambiamenti applicati dall'aggiornamento di sistema arrivato oggi per Nintendo Switch 2, ma è probabilmente il più importante. In sostanza, il Potenziamento modalità portatile attiva la visualizzazione in modalità TV anche in portabilità per i giochi Switch 1, in vari casi migliorando sensibilmente la qualità grafica grazie a un incremento di risoluzione che si associa meglio al display della nuova console.
L'opzione di fatto forza la console ad attivare la modalità "Dock", ovvero come se la console fosse collegata alla TV anche se è in modalità portatile, con la conseguenza di migliorare qualità grafica e perstazioni ma anche di non poter utilizzare il touch screen e con risultati che possono variare a seconda dei titoli, probabilmente anche in attesa di ulteriori aggiornamenti futuri.
Come attivare la modalità e qualche esempio
GVG ha pubblicato quello che è probabilmente uno dei primi video su vari giochi Nintendo Switch 1 utilizzati su Switch 2 con la nuova modalità "Potenziamento modalità portatile", effettuando un confronto diretto tra funzione attivata e disattivata.
Su alcuni titoli, la differenza risulta piuttosto palese, sia in termini di pulizia video (risoluzione più alta che porta a una visione più chiara di contorni e immagini) sia come stabilità del frame-rate.
Vediamo dunque come attivare questa nuova modalità: è necessario dirigersi su "Impostazioni", quindi selezionare "Sistema" e poi "Gestione del software per Nintendo Switch". Qui si trova l'opzione "Potenziamento modalità portatile" con un interruttore che può essere attivato o meno.
Il messaggio riporta chiaramente quali sono le conseguenze di questa opzione: visto che la console attiva la modalità TV anche in portabilità, questa viene comunque trattata come se si trovasse all'interno del Dock, dunque il touch screen non è utilizzabile e i Joy-Con vengono trattati come un Pro Controller.
Alcune cose ovviamente cambiano come alcune istruzioni a schermo, inoltre l'opzione può portare a un più alto consumo della batteria, visto che innesca una diversa gestione delle risorse. Viene inoltre specificato che la modalità funziona solo sui giochi Switch 1 e non su quelli Switch 2.
L'opzione risolve alcuni problemi tipici dei giochi di Switch 1 non specificamente adattati per Switch 2: questi, in modalità portatile, erano ottimizzati per uno schermo a 720p, dunque potevano sfruttare al massimo quella risoluzione, ma spesso scendevano anche al di sotto di tale valore.
Considerando che Switch 2 adotta un display a 1080p, la differenza di risoluzione poteva inficiare sensibilmente la qualità grafica. Inoltre, la modalità collegata al TV incrementa anche le prestazioni in termini di frame-rate, cosa che dovrebbe riflettersi anche in questa nuova modalità portatile.