Nintendo Switch 2 migliora vari giochi con la modalità boost: ecco come attivarla e come funziona

L'opzione di fatto forza la console ad attivare la modalità "Dock", ovvero come se la console fosse collegata alla TV anche se è in modalità portatile, con la conseguenza di migliorare qualità grafica e perstazioni ma anche di non poter utilizzare il touch screen e con risultati che possono variare a seconda dei titoli, probabilmente anche in attesa di ulteriori aggiornamenti futuri.

Si tratta solo di uno dei vari cambiamenti applicati dall' aggiornamento di sistema arrivato oggi per Nintendo Switch 2 , ma è probabilmente il più importante. In sostanza, il Potenziamento modalità portatile attiva la visualizzazione in modalità TV anche in portabilità per i giochi Switch 1, in vari casi migliorando sensibilmente la qualità grafica grazie a un incremento di risoluzione che si associa meglio al display della nuova console.

Con l'arrivo dell'aggiornamento 22.0.0 pubblicato questa mattina, Nintendo Switch 2 ha ottenuto anche un'interessante modalità boost, in italiano chiamata " Potenziamento modalità portatile ", che consente di migliorare alcuni giochi di Switch 1 in retro-compatibilità: vediamo dunque come attivare l'opzione e come funziona .

Come attivare la modalità e qualche esempio

GVG ha pubblicato quello che è probabilmente uno dei primi video su vari giochi Nintendo Switch 1 utilizzati su Switch 2 con la nuova modalità "Potenziamento modalità portatile", effettuando un confronto diretto tra funzione attivata e disattivata.

Su alcuni titoli, la differenza risulta piuttosto palese, sia in termini di pulizia video (risoluzione più alta che porta a una visione più chiara di contorni e immagini) sia come stabilità del frame-rate.

Vediamo dunque come attivare questa nuova modalità: è necessario dirigersi su "Impostazioni", quindi selezionare "Sistema" e poi "Gestione del software per Nintendo Switch". Qui si trova l'opzione "Potenziamento modalità portatile" con un interruttore che può essere attivato o meno.

Il messaggio riporta chiaramente quali sono le conseguenze di questa opzione: visto che la console attiva la modalità TV anche in portabilità, questa viene comunque trattata come se si trovasse all'interno del Dock, dunque il touch screen non è utilizzabile e i Joy-Con vengono trattati come un Pro Controller.

Alcune cose ovviamente cambiano come alcune istruzioni a schermo, inoltre l'opzione può portare a un più alto consumo della batteria, visto che innesca una diversa gestione delle risorse. Viene inoltre specificato che la modalità funziona solo sui giochi Switch 1 e non su quelli Switch 2.

L'opzione risolve alcuni problemi tipici dei giochi di Switch 1 non specificamente adattati per Switch 2: questi, in modalità portatile, erano ottimizzati per uno schermo a 720p, dunque potevano sfruttare al massimo quella risoluzione, ma spesso scendevano anche al di sotto di tale valore.

Considerando che Switch 2 adotta un display a 1080p, la differenza di risoluzione poteva inficiare sensibilmente la qualità grafica. Inoltre, la modalità collegata al TV incrementa anche le prestazioni in termini di frame-rate, cosa che dovrebbe riflettersi anche in questa nuova modalità portatile.