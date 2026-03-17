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Huawei prepara un nuovo MatePad Edge 2-in-1 con chip Kirin aggiornato, raffreddamento migliorato e prestazioni ottimizzate

Huawei starebbe sviluppando un nuovo MatePad Edge 2-in-1 con chip Kirin X90 migliorato e sistema di raffreddamento più avanzato.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/03/2026
Huawei MatePad Edge

Huawei starebbe lavorando a una nuova versione del suo tablet 2-in-1 MatePad Edge, un dispositivo che combina le funzionalità di un tablet con quelle di un PC portatile. Secondo le indiscrezioni più recenti, il nuovo modello potrebbe introdurre miglioramenti significativi sia a livello hardware che di design, puntando a offrire un'esperienza ancora più completa agli utenti.

Tra le novità più interessanti emerge l'utilizzo di un chipset aggiornato, probabilmente una versione ottimizzata del Kirin X90. Questo processore, già presente nella generazione attuale insieme alla variante X90A, è progettato per offrire prestazioni di livello PC, rendendo il dispositivo adatto non solo all'intrattenimento ma anche alla produttività avanzata.

Aggiornamento del chip e miglioramento del sistema di raffreddamento: Huawei lavora al futuro MatePad Edge 2-in-1

L'aggiornamento del chip potrebbe garantire maggiore efficienza energetica e migliori prestazioni complessive. Un altro aspetto chiave riguarda il sistema di raffreddamento, che sarà ulteriormente migliorato.

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Il modello attuale utilizza una tecnologia avanzata composta da un sistema VC (vapor chamber) in rame ultrasottile, un micro-pompa dual-core ad alta precisione e materiali altamente conduttivi come il grafene.

Questi elementi permettono una dissipazione del calore rapida ed efficace, soprattutto durante attività intense come multitasking o utilizzo prolungato.

Huawei MatePad Edge 2-in-1 sarà meglio ottimizzato?

Il nuovo MatePad Edge dovrebbe perfezionare ulteriormente questo sistema, garantendo temperature più basse e prestazioni più stabili nel tempo. Inoltre, si parla anche di una nuova colorazione, ancora non svelata, che potrebbe contribuire a rinnovare l'estetica del dispositivo. Al momento Huawei non ha confermato ufficialmente queste informazioni, ma le indiscrezioni suggeriscono che il lancio potrebbe avvenire nel corso del 2026.

Leak da Weibo sul nuovo MatePad Edge
Leak da Weibo sul nuovo MatePad Edge

Se confermate, queste novità renderebbero il MatePad Edge un concorrente ancora più competitivo nel mercato dei dispositivi ibridi. Staremo a vedere come si evolverà la questione e quali saranno le prossime notizie disponibili in merito. Intanto, fateci sapere la vostra su questo (probabile) nuovo dispositivo dell'azienda cinese.

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