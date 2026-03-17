Fresco è un'avventura indie in cui realtà e arte egizia si mescolano

Come un fulmine a ciel sereno ci siamo imbattuti nella pagina Steam di Fresco e abbiamo deciso di condividere con voi tanta bellezza. Parliamo di un'avventura piena di puzzle dallo stile decisamente originale, che mescolano arte egizia e realtà, con le antiche pareti di un tempio egizio che prendono vita di fronte agli occhi del giocatore. I disegni non sono semplici decorazioni, ma diventano elementi interattivi che il giocatore può controllare.

Gameplay

Il gameplay ruota attorno a due personaggi collegati tra loro: un archeologo che esplora il tempio ricostruito in 3D, con telecamera in prima persona, e una figura che si muove all'interno degli affreschi in 2D. Per progredire è necessario alternarsi tra i due, risolvendo enigmi che sfruttano sia l'ambiente tridimensionale sia quello bidimensionale. L'avventura si svolge chiaramente in scenari ispirati all'antico Egitto, dove il giocatore dovrà affrontare divinità e guardiani del tempio.

Il gioco è ancora in sviluppo e non ha una data d'uscita ufficiale. Speriamo che non si faccia aspettare più di tanto.

Comunque sia, la pagina del gioco contiene già i requisiti di sistema, non sappiamo quanto definitivi:

Minimi: Sistema operativo: Windows 8/10/11 (64-Bit) Processore: Intel Core i5-6600 @ 3.1 GHz o AMD R5 1600X @ 3.5 GHz Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1650 o equivalente Spazio su disco: 8 GB disponibili

Consigliati: Sistema operativo: Windows 8/10/11 (64-Bit) Processore: Intel Core i5 10400 @ 3.1 GHz o AMD Ryzen 5 2600X @ 3.1 GHz Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3060 o equivalente Spazio su disco: 8 GB disponibili



Parlando di indie promettenti, vi segnaliamo il lancio del brutale Age of Barbarians Chronicles e la demo di Splatchinko, il nuovo gioco dagli autori di Death Noodle Delivery.