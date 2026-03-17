Il brutale Age of Barbarians Chronicles è disponibile su Steam

Lo studio di sviluppo italiano Crian Soft ha lanciato su Steam Age of Barbarians Chronicles, la sua ultima fatica reduce da anni di sviluppo. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento con elementi da gioco di ruolo, ispirato ai vari Golden Axe e Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara, per citare due nomi molto noti. Lo stile visivo è quello tipico della serie Age of Barbarians, che comprende già diversi titoli e riprende l'estetica fantasy dei barbari anni '80, quella in cui abbondava la pelle esposta e in cui l'unica protezione dal fuoco, dal gelo e dai fendenti erano i pettorali.
Il trailer di lancio
Se vi interessa, c'è anche un bel trailer di lancio che mostra la versione finale del gioco in azione, tra scontri ed eventi.
Come potete vedere dal filmato, Age of Barbarians Chronicles è pieno di mostri d'ispirazione preistorica, spesso molto grossi, che popolano un mondo brutale e selvaggio.
Il gioco è ambientato nella terra di Atlan, su cui splendono due lune, un mondo decadente che rischia di scomparire per sempre. Alla guida del re barbaro Xodan e della regina-oracolo Yanah, dobbiamo salvare il popolo e liberare la figlia Sharyn da Zordax l'Inumano.
Minimi:
- Sistema operativo *: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 x86 or x64
- Processore: Intel Core2 Duo E8400 or AMD Phenom II x2 550
- Memoria: 4 GB di RAM
- Scheda video: GeForce GTX 650 or Radeon HD 5770
- DirectX: Versione 11
- Memoria: 11 GB di spazio disponibile
Per il resto, se vi interssa, trovate Age of Barbarians Chronicles su Steam al prezzo di 18,99 euro.