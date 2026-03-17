Il brutale Age of Barbarians Chronicles è disponibile su Steam

Lo studio di sviluppo italiano Crian Soft ha lanciato su Steam Age of Barbarians Chronicles, la sua ultima fatica reduce da anni di sviluppo. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento con elementi da gioco di ruolo, ispirato ai vari Golden Axe e Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara, per citare due nomi molto noti. Lo stile visivo è quello tipico della serie Age of Barbarians, che comprende già diversi titoli e riprende l'estetica fantasy dei barbari anni '80, quella in cui abbondava la pelle esposta e in cui l'unica protezione dal fuoco, dal gelo e dai fendenti erano i pettorali.