Age of Barbarians Chronicles si mostra in un nuovo trailer, che svela anche la data d'uscita

Lo studio di sviluppo italiano Crian Soft ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dell'action dungeon crawler 2D Age of Barbarians Chronicles , svelando contestualmente anche la data d'uscita: il 5 marzo 2026. Si tratta di un'ottima notizia per chi segue la serie, che per adesso comprende Age of Barbarian e ARENA an Age of Barbarians story.

Il trailer

Come detto, il trailer mostra molte sequenze di gameplay inedite, nemmeno a dirlo di combattimenti, tra mostri giganteschi e nemici a cui viene letteralmente strappata la pelle.

Ci sono anche palazzi in fiamme, locande dove rifocillarsi e la presentazione dei due protagonista: il guerriero Xodan e la guerriera Yanah, cui potrebbero essere aggiunti degli altri personaggi, vista la sorpresa finale in cui vediamo un nano dire "Ah, ah! Non è stato così difficile, vero?", avendo come risposta da Yanah: "Kolo, sbrigati, chiama Adar e Ronkundar," con un profetico "Arrivano." come risposta finale.

Come i capitoli precedenti, lo stile visivo sembra essere preso di peso dalla visione del fantasy degli anni 80, tra barbari poco vestiti, mostri assortiti e tanto, tanto sangue. Per adesso l'uscita è confermata solo su PC. Più precisamente su Steam, ma chissà che prima o poi la serie non arrivi anche su altre piattaforme.

Se vi interessa, potete andare sulla pagina Steam di Age of Barbarians Chronicles e metterlo nella lista dei desideri.