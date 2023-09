Age of Barbarians Chronicles, data d’uscita ufficiale in accesso anticipato annunciata

Va detto anche che Crian Soft mantiene lo sviluppo grazie a Patreon , dove vanta più di centotrenta sostenitori. Insomma, stiamo parlando di uno studio di sviluppo indipendente che ama fare le sue cose dal sapore davvero retrò per il suo pubblico di riferimento, disinteressandosi alle masse urlanti.

L'italiana Crian Soft ha annunciato la data di uscita ufficiale di Age of Barbarians Chronicles in accesso anticipato : il 15 novembre 2023. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione che richiama con forza la serie Barbarian, seguito di quell'Age of Barbarian che pare aver riscosso un buon successo su Steam.

Barbari

Per chi fosse interessato, esiste anche un recente trailer di Age of Barbarians Chronicles, che mostra il gioco in azione e presenta alcuni dei suoi personaggi.

Insomma, se non vedete l'ora di guidare dei barbari seminudi che picchiano come treni dei nemici che sembrano usciti da un film fantasy degli anni '80 ispirato a Conan di Robert Ervin Howard, allora dovreste davvero tenerlo d'occhio.

C'è anche un poema che introduce ad Age of Barbarians Chronicles. Leggiamolo senza indugio alcuno:

Il mondo è vecchio... vecchio.

Le storie che stanno per essere narrate, si perdono nelle notti dei tempi.

Nel cielo splendevano ancora due lune e il mondo era preistorico.

Solo Atlan, la terra dei creati, portava con se barlumi di civiltà.

Ma essa era già troppo antica, decadente e presto sarebbe scomparsa per sempre.

Lascia quindi che io ti narri le memorie di quei tempi ancestrali.

Le cronache di uomini e donne che lottarono, pregarono, amarono e odiarono affinchè non tutto vada perduto.

Lasciati raccontare, Le cronache dei barbari.