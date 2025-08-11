0

Microsoft Edge: ecco la data di fine del supporto per Windows 10, c'è una sorpresa

Annunciata la data in cui avverrà la fine del supporto di Edge su Windows 10: scopriamola insieme, potrebbe esserci qualche sorpresa per gli utenti.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/08/2025
Windows

Microsoft ha aggiornato la documentazione relativa al ciclo di vita di Edge, annunciando importanti novità sul supporto del browser su Windows 10. Sebbene il sistema operativo riceverà l'ultimo aggiornamento pubblico il 14 ottobre 2025, il programma Extended Security Updates (ESU) garantirà agli utenti fino a tre anni aggiuntivi di aggiornamenti di sicurezza esclusivi.

In questo contesto, Microsoft ha confermato che il browser Edge e il runtime WebView2, utilizzato per il contenuto web nelle applicazioni, continueranno a ricevere aggiornamenti, patch di sicurezza e nuove funzionalità su Windows 10 fino ad almeno ottobre 2028.

Novità rilevanti

La novità più rilevante è che il supporto a Microsoft Edge e WebView2 non richiederà la partecipazione al programma ESU. In altre parole, anche i PC con Windows 10 non iscritti al programma Extended Security Updates riceveranno regolarmente aggiornamenti del browser per altri tre anni, estendendo così la vita utile di Edge oltre il termine ufficiale di supporto di Windows 10.

Con la fine di Windows 10, Microsoft punta su Autopatch per semplificare la migrazione a Windows 11 Con la fine di Windows 10, Microsoft punta su Autopatch per semplificare la migrazione a Windows 11

Questo aggiornamento fa seguito alla precedente decisione di Microsoft, avvenuta a dicembre 2023, di interrompere il supporto di Edge su diverse versioni di Windows più vecchie, come Windows 7, 8, 8.1 e alcune versioni server, nonché su PC con processori privi delle istruzioni SSE3.

Windows 10 si avvia verso la fine

Mentre Windows 10 si avvia verso la fine del suo ciclo di vita ufficiale, altre aziende tecnologiche stanno già definendo i loro piani per l'OS in uscita: Nvidia, per esempio, ha annunciato la fine del supporto ai driver per Windows 10, mentre Google non ha ancora comunicato le proprie intenzioni.

Microsoft Edge
Microsoft Edge

Inoltre, è probabile che alcune realtà continuino a fornire supporto oltre il 2028. Ad esempio, 0patch offre patch di sicurezza per Windows 10 fino a cinque anni, mentre Mozilla continua ad aggiornare la versione ESR di Firefox per Windows 7.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Microsoft Edge: ecco la data di fine del supporto per Windows 10, c'è una sorpresa