Microsoft Edge: ecco la data di fine del supporto per Windows 10, c'è una sorpresa

Microsoft ha aggiornato la documentazione relativa al ciclo di vita di Edge, annunciando importanti novità sul supporto del browser su Windows 10. Sebbene il sistema operativo riceverà l'ultimo aggiornamento pubblico il 14 ottobre 2025, il programma Extended Security Updates (ESU) garantirà agli utenti fino a tre anni aggiuntivi di aggiornamenti di sicurezza esclusivi.

In questo contesto, Microsoft ha confermato che il browser Edge e il runtime WebView2, utilizzato per il contenuto web nelle applicazioni, continueranno a ricevere aggiornamenti, patch di sicurezza e nuove funzionalità su Windows 10 fino ad almeno ottobre 2028.