Clair Obscur: Expedition 33 diventa troppo facile alla fine? "Colpa" di Final Fantasy 8 e 10

Ne ha parlato con EDGE, quando gli è stato chiesto se sia intenzionale che davanti al boss finale si possa tornare indietro e diventare veramente molto potenti prima di affrontarlo.

Il director di Clair Obscur: Expedition 33 Guillaume Broche ha ammesso che è un "po' troppo facile diventare troppo potenti " nelle fasi finali del videogioco, ma afferma anche che la colpa è tutta di giochi come Final Fantasy 8 e 10.

Clair Obscur: Expedition 33 diventa troppo facile nel finale?

La risposta di Broche è stata che "l'idea" era di avere una struttura simile ai giochi di ruolo per PS1, nei quali "l'ultimo disco, che per noi è l'ultimo atto, è molto aperto e puoi andare direttamente dal boss finale o puoi completare i contenuti secondari".

Nel caso di Expedition 33, pare che la maggior parte delle persone abbia optato per fare i contenuti extra invece che andare direttamente allo scontro finale: il team non se lo aspettava e questo ha portato alcuni utenti a dispiacersi per la semplicità dell'ultimo scontro.

Broche ammette quindi che "forse abbiamo reso un po' troppo semplice diventare troppo potenti, ma volevamo che i giocatori che danno priorità alla trama fossero in grado di passare dalla fine dell'Atto Due direttamente al finale". In ogni caso, gli autori pensano che vada bene anche così, visto che è bene o male ciò che desideravano.

Anche le fonti di ispirazione, ovvero GDR come Final Fantasy 8 e Final Fantasy 10, permettono di diventare così potenti che puoi eliminare il boss finale in un solo colpo, spiega Broche in conclusione.

Segnaliamo infine che il prossimo gioco del team di Clair Obscur: Expedition 33 non sarà creato ascoltando i desideri dei fan.