Gli autori del videogioco di John Wick dicono che i film sono in pratica già dei giochi

Al primo State of Play del 2026, Sony ha messo in mostra un videogioco che ha subito attirato l'attenzione di molti: un gioco di John Wick senza nome. Non sappiamo moltissimo dell'opera, ma ora gli autori ne hanno parlato brevemente con IGN USA.
Il Creative Officer di Saber Interactive, Tim Willits, ha spiegato il proprio punto di vista su questo adattamento.
Cosa è stato detto sul gioco di John Wick
Willits ha dichiarato: "La cosa fantastica della serie Wick è che quando guardi i film, sono un po' come dei videogiochi. Hai un gruppo di nemici, poi hai alcuni tipi tosti, e hai una battaglia con un boss, e poi hai un gruppo di nemici, tipi tosti e una battaglia con un boss."
Ha proseguito affermando: "Quindi è davvero entusiasmante portare quel tipo di azione in un videogioco. Sarà come guardare un film. Questo è tutto ciò che posso dire."
Fortunatamente questo non è tutto quello che ha potuto dire e ha aggiunto alcuni dettagli sulla trama, aiutandoci a capire in che periodo è ambientato il videogioco. "Sì, è ambientato prima del primo film", conferma Willits. "E lo si può in un certo senso dedurre perché nel trailer di annuncio gli stanno prendendo le misure per il vestito, e sembra un po' più giovane."
Viene poi spiegato che, poiché questo è un Wick un po' più giovane, l'idea è di fare in modo che sia un po' più impreciso nelle battaglie (il che è anche un modo per giustificare narrativamente gli errori fatti dai giocatori, forse?). Willits chiude il discorso affermando che questo è "l'annuncio di Saber più grande di sempre" e che non vede l'ora di mettere il videogioco nelle mani dei fan.
Ricordiamo che Saber Interactive è il team autore di opere come World War Z e Evil Dead The Game.