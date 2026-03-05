Gli autori del videogioco di John Wick dicono che i film sono in pratica già dei giochi

Al primo State of Play del 2026, Sony ha messo in mostra un videogioco che ha subito attirato l'attenzione di molti: un gioco di John Wick senza nome . Non sappiamo moltissimo dell'opera, ma ora gli autori ne hanno parlato brevemente con IGN USA.

Cosa è stato detto sul gioco di John Wick

Willits ha dichiarato: "La cosa fantastica della serie Wick è che quando guardi i film, sono un po' come dei videogiochi. Hai un gruppo di nemici, poi hai alcuni tipi tosti, e hai una battaglia con un boss, e poi hai un gruppo di nemici, tipi tosti e una battaglia con un boss."

Ha proseguito affermando: "Quindi è davvero entusiasmante portare quel tipo di azione in un videogioco. Sarà come guardare un film. Questo è tutto ciò che posso dire."

Fortunatamente questo non è tutto quello che ha potuto dire e ha aggiunto alcuni dettagli sulla trama, aiutandoci a capire in che periodo è ambientato il videogioco. "Sì, è ambientato prima del primo film", conferma Willits. "E lo si può in un certo senso dedurre perché nel trailer di annuncio gli stanno prendendo le misure per il vestito, e sembra un po' più giovane."

Viene poi spiegato che, poiché questo è un Wick un po' più giovane, l'idea è di fare in modo che sia un po' più impreciso nelle battaglie (il che è anche un modo per giustificare narrativamente gli errori fatti dai giocatori, forse?). Willits chiude il discorso affermando che questo è "l'annuncio di Saber più grande di sempre" e che non vede l'ora di mettere il videogioco nelle mani dei fan.

Ricordiamo che Saber Interactive è il team autore di opere come World War Z e Evil Dead The Game.