Il gioco di John Wick è canon: la storia è originale e il regista dei film è coinvolto

Allo State of Play del 12 febbraio, però, il videogioco - per ora senza nome ufficiale - è apparso nel mezzo di tanti altri titoli e ha certamente attirato l'attenzione dei fan. Cosa possiamo aspettarci da esso?

Sebbene ci sia già stato un gioco dedicato alla serie cinematografica di John Wick (un gioco di strategia ad alto ritmo, John Wick Hex), non era ancora stato annunciato un AAA basato sul personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Cosa sappiamo del videogioco di John Wick

A sviluppare l'opera è Saber Interactive, che si è occupata in più occasioni di opere basate su film, come Evil Dead: The Game, A Quiet Place: The Road Ahead, e World War Z: Aftermath.

Non saranno però da soli, perché Saber Interactive lavorerà a stretto contatto con chi ha realizzato le pellicole. Non solo Keanu Reeves sarà coinvolto (prima di tutto per ricreare le sue sembianze), ma anche il regista Chad Stahelski aiuterà il team, così come tutto il team di Lionsgate.

Inoltre, viene confermato che il videogioco di John Wick senza nome avrà una storia originale che "ha luogo in uno specifico periodo all'interno della storia di John Wick e contribuisce a espandere la ricca lore del franchise". Si tratterà di un gioco narrativo d'azione nel quale avremo modo di vedere personaggi vecchi e nuovi.

Considerando però che non c'è un periodo di uscita, supponiamo che dovremo attendere ancora un po' di tempo per poterlo provare.