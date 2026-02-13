Il flipper dei Pokémon realizzato da Stern Pinball vi sorprenderà

Il flipper consente di catturare Pokémon durante le partite e persino di salvare i progressi su di un Pokédex digitale tramite l'app Stern Insider Connected: accedendo grazie a un codice QR, i giocatori potranno registrare punteggi, sbloccare obiettivi e ampliare la propria collezione.

Stern Pinball e The Pokémon Company hanno collaborato alla realizzazione di un flipper dei Pokémon dalle caratteristiche sorprendenti, ricco di tecnologia, soluzioni brillanti e tanti contenuti ufficiali.

Tante soluzioni interessanti

A pochi giorni dallo spot per il trentesimo anniversario dei Pokémon al Super Bowl, il lead programmer Tanio Klyce ha spiegato che "è stato fatto un enorme lavoro per unire il design del flipper con quello dei Pokémon."

"Non abbiamo disegnato nulla, ci siamo limitati a comporre il materiale fornito da The Pokémon Company", ha aggiunto Klyce. "Sono molto scrupolosi: spessori delle linee, colori e proporzioni relative dei personaggi sono stati sottoposti a un'enorme attenzione."

Il comparto grafico celebra la regione di Kanto e i centocinquantuno Pokémon originali di Pokémon Rosso e Blu, ma il gioco include creature di tutte le generazioni: "Al lancio è possibile scoprire e catturarne centottantadue", ha spiegato Klyce, anticipando che "ne arriveranno altri" tramite aggiornamenti online.