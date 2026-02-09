Pokémon con Lady Gaga, Leclerc e altre star nello spot del Super Bowl per il 30° Anniversario

In uno degli spazi pubblicitari più ambiti e costosi del mondo, ovvero durante l'intervallo del Super Bowl che si è svolto questa notte, è andato in scena il nuovo spot per il 30° Anniversario di Pokémon, con all'interno una notevole quantità di star come Lady Gaga, Charles Leclerc e altri.
Nel video, visibile qui sotto, vediamo i vari VIP parlare dei loro Pokémon preferiti e interagire con questi in varie maniere, in linea con le loro personalità e occupazioni, creando situazioni particolari e dimostrando come anche le grandi star abbiano un cuore da allenatore di Pokémon.
Si tratta di una delle iniziative organizzate da The Pokémon Company per il 30° anniversario della serie che ricorre proprio quest'anno, e che porterà probabilmente anche diverse altre novità importanti per il gioco di carte, i videogiochi e altri prodotti collegati.
Vediamo il nuovo e prestigioso spot di Pokémon
Lo spot dura circa un minuto e mostra un montaggio di interviste con i VIP in questione, seguite da scenette varie in cui questi vengono mostrati accanto ai loro Pokémon preferiti, mettendo in scena delle interazioni veramente molto particolari.
Considerando il prestigioso spazio pubblicitario preso questa notte e il calibro dei personaggi coinvolti, sembra trattarsi di una delle pubblicità più costose mai fatte da The Pokémon Company, e non solo.
Nella fattispecie, vediamo Lady Gaga con Jigglypuff, Charles Leclerc con Arcanine, Psyduck accanto a Trevor Noah, Luxray con Ramakrishnan, Eevee con Jisoo, Gengar insieme a Young Miko e Zygarde con Lamine Yamal, con ogni star affiancata alla propria creatura preferita.
Il concetto base è dunque quello di scoprire i Pokémon preferiti di ognuno e celebrare il franchise durante questo anniversario, che si protrarrà anche nei prossimi mesi durante tutto il 2026.
Nel frattempo, Leggende Pokémon: Z-A ha ricevuto l'aggiornamento 2.0.1, mentre GCC Pokémon Pocket ha presentato la nuova espansione Parata Fantasmagorica.