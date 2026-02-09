Pokémon con Lady Gaga, Leclerc e altre star nello spot del Super Bowl per il 30° Anniversario

In uno degli spazi pubblicitari più ambiti e costosi del mondo, ovvero durante l'intervallo del Super Bowl che si è svolto questa notte, è andato in scena il nuovo spot per il 30° Anniversario di Pokémon, con all'interno una notevole quantità di star come Lady Gaga, Charles Leclerc e altri.

Nel video, visibile qui sotto, vediamo i vari VIP parlare dei loro Pokémon preferiti e interagire con questi in varie maniere, in linea con le loro personalità e occupazioni, creando situazioni particolari e dimostrando come anche le grandi star abbiano un cuore da allenatore di Pokémon.

Si tratta di una delle iniziative organizzate da The Pokémon Company per il 30° anniversario della serie che ricorre proprio quest'anno, e che porterà probabilmente anche diverse altre novità importanti per il gioco di carte, i videogiochi e altri prodotti collegati.