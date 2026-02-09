Circa tre anni fa gli sviluppatori dello studio italiano sono riusciti a rinnovare in maniera convincente l'esperienza, confezionando una modalità carriera entusiasmante e aggiungendo al pacchetto una quantità considerevole di contenuti. Ebbene, con questa edizione sono state mischiate nuovamente le carte, con il debutto delle gare offroad e l'introduzione di due stili di guida alternativi .

RIDE 6 è l'ultimo episodio di una serie che con le ultime tre uscite ha totalizzato oltre sei milioni di giocatori, a conferma del grande entusiasmo che gli appassionati di motociclismo nutrono per le produzioni targate Milestone, anche (e soprattutto?) quando non c'è di mezzo una licenza ufficiale a vincolare approcci e strutture.

La nuova carriera si chiama RIDE Fest

Prendendo spunto dall'Horizon Festival, la nuova modalità carriera di RIDE 6 si chiama RIDE Fest e si pone appunto come un evento internazionale che vede i migliori piloti del mondo sfidarsi all'interno di gare e prove a tempo per dimostrare chi sia il numero uno. Tenete a bada le aspettative, però: non ci troviamo di fronte a una svolta open world per la serie, bensì a un semplice tabellone degli eventi.

Ci sono in tutto una ventina di tornei, ognuno costituito da un numero crescente di gare, che vanno sbloccati man mano guadagnando le stelle necessarie, nell'ambito di una progressione di stampo tradizionale che include in questo caso un extra molto interessante: la possibilità di sfidare dieci leggende del motociclismo (Troy Bayliss, Guy Martin, Casey Stoner, Tyler O'Hara, Thomas Chareyre, Niccolò Canepa, Peter Hickman, Skyler Howes, Ian Hutchinson e James Toseland) che svolgono il ruolo di boss finali.

Talvolta gli eventi richiedono l'uso di una moto imposta, ma ci sono anche diverse occasioni in cui è possibile optare per veicoli differenti, rivolgendosi al concessionario dell'usato o del nuovo per procurarsi un modello compatibile con i requisiti della corsa. Purtroppo, però, qualcosa sul piano del bilanciamento non funziona come dovrebbe, banalizzando meccaniche fondamentali all'interno di un'esperienza simile.

Una delle gare offroad di RIDE 6

Se infatti il classico Gran Turismo insegna che il denaro per gli upgrade va sudato, i miglioramenti prestazionali sono quelli che ci fanno vincere ed è possibile optare per diversi percorsi per quanto concerne il tuning, RIDE 6 trasforma tutto questo in una sorta di percorso obbligato, con modifiche praticamente tutte uguali per costo e incidenza sulle performance, al punto che acquistarle e installarle diventa un'operazione noiosa e ripetitiva: che peccato.

Purtroppo c'è anche un altro aspetto che non quadra, e ci riferiamo ai due stili di guida disponibili, Arcade e Pro: l'idea degli sviluppatori era quella di mettere a disposizione un'opzione più accessibile per gli utenti meno esperti, ma nella realtà dei fatti la differenza fra le due impostazioni appare minima e l'approccio che dovrebbe essere più simulativo non si avvicina neanche lontanamente alla rigidità vista in MotoGP. Il che è una fortuna, beninteso, ma il problema rimane.

Una sequenza di gara in RIDE 6

Sì, perché i due stili non vengono messi alla pari: optando per l'Arcade non è possibile regolare l'assetto della moto, un aspetto fondamentale per poter vincere determinate gare e soprattutto per le prove a tempo, che presentano un inaspettato picco di difficoltà. Gare che si vincono tranquillamente e con ampio distacco si trasformano infatti in qualifiche assolutamente ostiche, con gli avversari che tutto d'un tratto mettono il turbo.