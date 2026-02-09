0

Nintendo Switch OLED in offerta su AliExpress: schermo OLED e Joy-Con a prezzo ridotto

Display OLED da 7 pollici, audio migliorato e modalità TV stabile: Nintendo Switch OLED scende di prezzo con i coupon attivi.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   09/02/2026
Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a 264,03 €, con un prezzo di partenza di 294,03 € che scende utilizzando i codici ITPP30 oppure MULTI30. L'offerta è valida per ordini spediti in Italia ed è disponibile fino a esaurimento scorte. Nel periodo promozionale in corso è inoltre attivo anche il vantaggio PayPal, che consente di ridurre ulteriormente il totale finale di 16€, portando il prezzo finale a 248,03€. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

La versione OLED rappresenta il modello più completo della famiglia Nintendo Switch, grazie allo schermo più ampio e luminoso che migliora notevolmente l'esperienza in modalità portatile. I colori risultano più vividi, il contrasto più profondo e la resa complessiva è ideale sia per i titoli Nintendo più colorati sia per giochi più cupi e dettagliati.

La Switch più versatile per casa e portabilità

Oltre al display, la Switch OLED introduce audio migliorato, una base più stabile per la modalità TV e una memoria interna più capiente, rendendola perfetta come console principale. Resta pienamente compatibile con l'intero catalogo Nintendo Switch, dai grandi classici come Zelda e Mario fino alle produzioni più recenti.

Con le offerte attive su AliExpress e il vantaggio PayPal disponibile nel periodo, questa promozione rappresenta un'ottima occasione per portarsi a casa la Nintendo Switch più completa a un prezzo più conveniente rispetto al listino ufficiale.

#Sconti
