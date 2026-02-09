Nintendo Switch OLED in offerta su AliExpress: schermo OLED e Joy-Con a prezzo ridotto

La Nintendo Switch OLED è disponibile su AliExpress a 264,03 €, con un prezzo di partenza di 294,03 € che scende utilizzando i codici ITPP30 oppure MULTI30. L'offerta è valida per ordini spediti in Italia ed è disponibile fino a esaurimento scorte. Nel periodo promozionale in corso è inoltre attivo anche il vantaggio PayPal, che consente di ridurre ulteriormente il totale finale di 16€, portando il prezzo finale a 248,03€. Acquista qui Nintendo Switch OLED in offerta.

La versione OLED rappresenta il modello più completo della famiglia Nintendo Switch, grazie allo schermo più ampio e luminoso che migliora notevolmente l'esperienza in modalità portatile. I colori risultano più vividi, il contrasto più profondo e la resa complessiva è ideale sia per i titoli Nintendo più colorati sia per giochi più cupi e dettagliati.