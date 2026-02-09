PlayStation 5 in offerta su AliExpress: PS5 Slim, Digital, Pro e bundle scontati

Su AliExpress è disponibile una nuova tornata di offerte dedicate al mondo PlayStation 5 , che include console PS5 Slim , versioni Digital , bundle con giochi e accessori ufficiali. I prezzi scendono grazie ai codici ITPP e MULTI , validi per ordini spediti in Italia e disponibili fino a esaurimento scorte. Nel periodo promozionale in corso è inoltre attivo anche il vantaggio PayPal , che permette di ridurre ulteriormente il totale finale.

Le PlayStation 5 in sconto con coupon e offerta PayPal

La PS5 Slim rappresenta oggi la scelta più equilibrata per chi vuole entrare nell'ecosistema PlayStation con un design più compatto, un SSD ad alta velocità e pieno supporto al gaming 4K e al ray tracing. Le versioni Digital sono ideali per chi acquista principalmente dallo store online, mentre i modelli con lettore restano perfetti per chi possiede giochi fisici o collezioni già avviate.

Per chi cerca il massimo, la nuova PlayStation 5 Pro con 2 TB di spazio offre una base ancora più solida per il gaming di nuova generazione, mentre il DualSense Edge V2 è l'accessorio definitivo per chi vuole controllo totale grazie a grilletti regolabili, profili personalizzati e componenti intercambiabili. Con le offerte attive su AliExpress e il vantaggio PayPal disponibile nel periodo, questa selezione rappresenta una delle occasioni più complete per aggiornare o espandere il proprio setup PlayStation.