PlayStation 5 in offerta su AliExpress: PS5 Slim, Digital, Pro e bundle scontati

Su AliExpress è disponibile una nuova tornata di offerte dedicate al mondo PlayStation 5, che include console PS5 Slim, versioni Digital, bundle con giochi e accessori ufficiali. I prezzi scendono grazie ai codici ITPP e MULTI, validi per ordini spediti in Italia e disponibili fino a esaurimento scorte. Nel periodo promozionale in corso è inoltre attivo anche il vantaggio PayPal, che permette di ridurre ulteriormente il totale finale.
Le PlayStation 5 in sconto con coupon e offerta PayPal
- PlayStation 5 Slim 1TB con Lettore (EU) - 384,19 € (da 445,19 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- PlayStation 5 Slim Digital 825GB (EU) - 319,33 € (da 380,33 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- PS5 Slim Digital 825GB EU - 324,84 € (da 385,84 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- PS5 Slim 1TB + EA Sports FC 26 (Voucher) - 395,72 € (da 456,72 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- PS5 Slim Digital + FC 26 (Edizione Digitale) - 378,91 € (da 439,91 €) con codici ITPP45 o MULTI45
- PlayStation 5 Pro 2TB - 758,99 € (da 819,99 €) con codici ITPP45 o 743,99€ con il coupon MULTI60
- DualSense Edge V2 Controller - 203,99 € (da 239,99 €) con codici ITPP20 o MULTI20
La PS5 Slim rappresenta oggi la scelta più equilibrata per chi vuole entrare nell'ecosistema PlayStation con un design più compatto, un SSD ad alta velocità e pieno supporto al gaming 4K e al ray tracing. Le versioni Digital sono ideali per chi acquista principalmente dallo store online, mentre i modelli con lettore restano perfetti per chi possiede giochi fisici o collezioni già avviate.
Per chi cerca il massimo, la nuova PlayStation 5 Pro con 2 TB di spazio offre una base ancora più solida per il gaming di nuova generazione, mentre il DualSense Edge V2 è l'accessorio definitivo per chi vuole controllo totale grazie a grilletti regolabili, profili personalizzati e componenti intercambiabili. Con le offerte attive su AliExpress e il vantaggio PayPal disponibile nel periodo, questa selezione rappresenta una delle occasioni più complete per aggiornare o espandere il proprio setup PlayStation.