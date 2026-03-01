PlayStation Store, Sconti Folli: nuove offerte sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti Folli, una promozione che fino all'11 marzo ci consentirà di acquistare una gran quantità di giochi PS4 e PS5 approfittando di riduzioni che possono superare il 75% e che portano diversi titoli a raggiungere il loro prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony.
Dalla prima offerta in assoluto per Yakuza 0: Director's Cut alle entusiasmanti partite di calcio di Rematch, dall'emozionante racconto di Life is Strange: Double Exposure all'originale Baby Steps, senza dimenticare alcune chicche che vengono via per pochi spiccioli, ecco i nostri consigli per gli acquisti.
Yakuza 0: Director's Cut
Approdato su PS5 alcuni mesi dopo il debutto su Nintendo Switch 2, Yakuza 0: Director's Cut ci porta nel Giappone della fine degli anni '80, fra Tokyo e Osaka, per raccontare quella che si pone probabilmente come la trama più bella ed emozionante della serie SEGA, che ha come protagonisti i giovani Kazuma Kiryu e Goro Majima, entrambi controllabili all'interno dei rispettivi capitoli della campagna.
Ebbene, il gioco è alla sua prima promozione su PlayStation Store, con il prezzo che scende a 34,99€ anziché 49,99€ grazie a uno sconto del 30% che potrebbe senz'altro spingervi a sperimentare per la prima volta il fascino di una saga iconica, cominciando proprio dal suo episodio iniziale dal punto di vista cronologico: un punto di partenza perfetto per i neofiti.
Raccontata con un'impostazione cinematografica ricca di atmosfera e interpretazioni particolarmente intense, la storia di Yakuza 0 ruota attorno a un misterioso lotto abbandonato e a un omicidio che mette in crisi il Clan Tojo: qualcuno vuole incastrare Kiryu per quanto accaduto, mentre gli eventi che ruotano attorno a Majima solo inizialmente sembrano non essere collegati a tutto questo.
Lato gameplay l'azione la fa da padrone, fra combattimenti spettacolari, diversi stili di lotta a disposizione dei protagonisti e una quantità enorme di attività collaterali che vanno dalle folli missioni secondarie alle sale giochi, dal karaoke all'inedita modalità Raid a Luci Rosse, il tutto impreziosito dalla presenza dei sottotitoli in italiano.
Avete letto la nostra recensione di Yakuza 0: Director's Cut?
Rematch
Sviluppato da Sloclap, il talentuoso team autore di Sifu, Rematch miscela le partite arcade di FIFA Street con le arene di Rocket League per consegnarci un'esperienza calcistica decisamente diversa dal solito, fatta di acrobazie, interventi al limite, tiri a effetto e sequenze altamente spettacolari, il tutto accompagnato da una grafica perfettamente funzionale a questa interpretazione.
Grazie agli Sconti Folli del PlayStation Store è possibile acquistare il gioco a 16,74€ anziché 24,99€, con una riduzione del 33% che rappresenta ad oggi la più alta che sia mai stata applicata: un gran bell'incentivo per chi nutre una certa curiosità nei confronti di Rematch, ma aspettava l'arrivo di una buona offerta per poterlo recuperare.
Le stipulazioni disponibili vanno dalle partite tre-contro-tre ai cinque-contro-cinque, e sebbene i controlli richiedano un po' di pratica perché si riesca a padroneggiarli al meglio e a sfruttare dunque appieno il potenziale dell'esperienza, una volta entrati nei meccanismi che regolano l'azione è possibile realizzare grandi cose.
Nella nostra recensione di Rematch abbiamo parlato dei tanti pregi del gioco, ma anche di alcuni difetti, fra cui una dotazione di contenuti al lancio tutt'altro che entusiasmante. Per fortuna, però, gli sviluppatori hanno introdotto nel frattempo nuove modalità, nuove funzionalità (vedi il crossplay) e miglioramenti in grado di smussare gli spigoli iniziali.
Life is Strange: Double Exposure
Quando mancano ormai pochi giorni all'uscita di Reunion, ecco che Life is Strange: Double Exposure è disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso finora, 23,99€ anziché 59,99€ che si traducono in un risparmio del 60% e facilitano un recupero fondamentale per gli appassionati della serie prodotta da Square Enix, visti i collegamenti narrativi con il nuovo capitolo.
Nel gioco assistiamo infatti al ritorno di Max Caulfield, la protagonista dell'originale Life is Strange, che non è più la liceale insicura di Arcadia Bay ma è cresciuta, segnata dalle tragedie che hanno caratterizzato il suo passato e ormai consapevole del peso dei suoi poteri, che le consentono di riavvolgere il tempo ma non senza conseguenze.
Chiamata dalla Caledon University come fotografa e docente per un semestre, Max si ritrova di nuovo ad affrontare una situazione difficile quando la sua migliore amica, Safi, viene ritrovata priva di vita, apparentemente vittima di un omicidio. Determinata a scoprire cosa sia accaduto e magari a riscrivere il presente, la ragazza apre una frattura per muoversi all'interno di due realtà parallele, una in cui Safi è morta e una in cui è ancora viva.
Questo espediente consente al gioco di mettere in campo enigmi in grado di sfruttare il concetto delle linee temporali, mentre viene riconfermato lo sfaccettato sistema di scelte e conseguenze che si esprime sulla base delle decisioni che prenderemo nel corso dell'avventura e delle interazioni che avremo con i tanti comprimari presenti all'interno dell'ambientazione.
Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Life is Strange: Double Exposure.
Baby Steps
Accolto fin dall'annuncio con un misto di curiosità ed entusiasmo, Baby Steps si è rivelato alla fine essere un titolo parecchio controverso, sebbene la sua originalità non sia mai stata messa in dubbio; a partire dal protagonista dell'avventura, Nate, un trentenne che vive sul divano dei genitori e si ritrova risucchiato in un mondo virtuale, incapace di camminare e dunque obbligato a imparare di nuovo a farlo.
Disponibile al suo prezzo più basso finora su PS Store, 12,99€ anziché 19,99€ che diventano 11,99€ per gli abbonati a PlayStation Plus, il gioco è fondamentalmente una cringe comedy fondata sul disagio sociale, su battute scatologiche e allusioni sessuali, pregno di un umorismo che punta deliberatamente al ridicolo e all'umiliazione del personaggio che controlliamo.
Il cuore dell'esperienza è rappresentato dal sistema di controllo, con ogni gamba di Nate che viene gestita da un grilletto, mentre l'analogico regola l'equilibrio. Camminare richiede coordinazione millimetrica: un errore porta a cadute spesso rovinose ma prive di conseguenze fisiche. In un open world privo di mappa o indicatori, l'unico obiettivo è raggiungere la cima della montagna, seguendo indizi visivi lontani.
L'idea è interessante, ma l'esplorazione risulta frustrante a causa di terreni instabili, fisica imprevedibile e salvataggi continui che fanno sì che una scivolata possa vanificare decine di minuti di progressi, costringendo a ripetizioni estenuanti: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Baby Steps.
Alcuni giochi a prezzi estremamente bassi
Nel lungo elenco degli Sconti Folli sono presenti anche diversi titoli a prezzi estremamente bassi. Si parte con Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, l'ultimo capitolo della trilogia reboot dedicata a Lara Croft: solido, appassionante e disponibile a soli 5,99€ anziché 39,99€, ovverosia con una riduzione dell'85% che rende questo recupero irrinunciabile.
Siete in attesa del lancio di Hades 2 ma non avete giocato il primo capitolo della saga? Poco male, perché l'altrettanto splendido Hades può essere vostro per 8,74€ anziché 24,99€, e vi consentirà di prendere familiarità con la formula roguelike che muove la serie firmata Supergiant Games fra attacchi speciali, avversari implacabili e scenari man mano più insidiosi.
La chiusura di Bluepoint Games non vi è proprio andata giù? Avete l'occasione di onorare il lavoro del talentuoso studio acquistando Uncharted: The Nathan Drake Collection, la raccolta rimasterizzata dei tre episodi che costituiscono la trilogia originale dell'action adventure sviluppato da Naughty Dog: grazie alle offerte il pacchetto viene via a soli 5,99€ anziché 19,99€.
Infine, se possedete già Mafia: Definitive Edition ma vi piacerebbe completare la collezione, fra gli sconti del PlayStation Store ci sono anche Mafia 2: Definitive Edition a 5,99€ anziché 29,99€ e Mafia 3: Definitive Edition anch'esso a 5,99€ anziché 29,99€.