PlayStation Store, Sconti Folli: nuove offerte sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store sono partiti gli Sconti Folli , una promozione che fino all'11 marzo ci consentirà di acquistare una gran quantità di giochi PS4 e PS5 approfittando di riduzioni che possono superare il 75% e che portano diversi titoli a raggiungere il loro prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony.

Raccontata con un'impostazione cinematografica ricca di atmosfera e interpretazioni particolarmente intense, la storia di Yakuza 0 ruota attorno a un misterioso lotto abbandonato e a un omicidio che mette in crisi il Clan Tojo: qualcuno vuole incastrare Kiryu per quanto accaduto , mentre gli eventi che ruotano attorno a Majima solo inizialmente sembrano non essere collegati a tutto questo.

Approdato su PS5 alcuni mesi dopo il debutto su Nintendo Switch 2, Yakuza 0: Director's Cut ci porta nel Giappone della fine degli anni '80, fra Tokyo e Osaka, per raccontare quella che si pone probabilmente come la trama più bella ed emozionante della serie SEGA , che ha come protagonisti i giovani Kazuma Kiryu e Goro Majima, entrambi controllabili all'interno dei rispettivi capitoli della campagna.

Nella nostra recensione di Rematch abbiamo parlato dei tanti pregi del gioco, ma anche di alcuni difetti, fra cui una dotazione di contenuti al lancio tutt'altro che entusiasmante. Per fortuna, però, gli sviluppatori hanno introdotto nel frattempo nuove modalità, nuove funzionalità (vedi il crossplay) e miglioramenti in grado di smussare gli spigoli iniziali.

Le stipulazioni disponibili vanno dalle partite tre-contro-tre ai cinque-contro-cinque, e sebbene i controlli richiedano un po' di pratica perché si riesca a padroneggiarli al meglio e a sfruttare dunque appieno il potenziale dell'esperienza, una volta entrati nei meccanismi che regolano l'azione è possibile realizzare grandi cose.

Grazie agli Sconti Folli del PlayStation Store è possibile acquistare il gioco a 16,74€ anziché 24,99€, con una riduzione del 33% che rappresenta ad oggi la più alta che sia mai stata applicata: un gran bell'incentivo per chi nutre una certa curiosità nei confronti di Rematch, ma aspettava l'arrivo di una buona offerta per poterlo recuperare.

Life is Strange: Double Exposure

Quando mancano ormai pochi giorni all'uscita di Reunion, ecco che Life is Strange: Double Exposure è disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso finora, 23,99€ anziché 59,99€ che si traducono in un risparmio del 60% e facilitano un recupero fondamentale per gli appassionati della serie prodotta da Square Enix, visti i collegamenti narrativi con il nuovo capitolo.

Max in Life is Strange: Double Exposure

Nel gioco assistiamo infatti al ritorno di Max Caulfield, la protagonista dell'originale Life is Strange, che non è più la liceale insicura di Arcadia Bay ma è cresciuta, segnata dalle tragedie che hanno caratterizzato il suo passato e ormai consapevole del peso dei suoi poteri, che le consentono di riavvolgere il tempo ma non senza conseguenze.

Chiamata dalla Caledon University come fotografa e docente per un semestre, Max si ritrova di nuovo ad affrontare una situazione difficile quando la sua migliore amica, Safi, viene ritrovata priva di vita, apparentemente vittima di un omicidio. Determinata a scoprire cosa sia accaduto e magari a riscrivere il presente, la ragazza apre una frattura per muoversi all'interno di due realtà parallele, una in cui Safi è morta e una in cui è ancora viva.

Max in un'altra sequenza di Life is Strange: Double Exposure

Questo espediente consente al gioco di mettere in campo enigmi in grado di sfruttare il concetto delle linee temporali, mentre viene riconfermato lo sfaccettato sistema di scelte e conseguenze che si esprime sulla base delle decisioni che prenderemo nel corso dell'avventura e delle interazioni che avremo con i tanti comprimari presenti all'interno dell'ambientazione.

Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Life is Strange: Double Exposure.