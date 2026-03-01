JB Perrette, CEO e presidente della divisione Global Streaming and Games, ha detto che Warner Bros. Games vedrà il ritorno delle sue serie più importanti nel 2027 e 2028, e con ogni probabilità il riferimento è a Hogwarts Legacy e... Batman.

"Il 2025 è stato un anno di ripartenza", dopo che la divisione si era "distratta inseguendo troppe proprietà intellettuali con un insieme di studi eccessivamente ampio", ha spiegato Perrette nel corso di un incontro con gli investitori.

"I veri frutti inizieranno ad arrivare nel 2027 e 2028, quando torneremo su alcuni dei nostri franchise più importanti", non a caso in concomitanza con il lancio della nuova serie televisiva di Harry Potter: una sinergia importante per l'eventuale Hogwarts Legacy 2.

Allo stesso modo, l'uscita di The Batman Parte 2 nelle sale cinematografiche nel corso del 2027 potrebbe fungere da base per il nuovo Batman di Rocksteady: se si parla di franchise importanti di Warner Bros., il Cavaliere Oscuro non può certamente essere escluso dal discorso.