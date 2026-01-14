Sono spuntati in rete dei video del Batman cancellato basato sui film di Nolan

Secondo i dettagli trapelati in passato, il progetto era stato affidato da Warner Bros. a Monolith nel 2009, salvo poi essere abbandonato. Il gioco avrebbe dovuto essere un action open world, solo in parte vicino alla formula della serie Arkham, ma con un'impronta più aderente all'estetica e al tono dei film di Nolan. A quanto pare, avrebbe anche integrato una prima versione del Nemesis System, la tecnologia che genera nemici procedurali con rivalità e storie personali dinamiche, poi divenuta marchio di fabbrica di La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor (2014) e L'Ombra della Guerra (2017).

Sono emersi online nuovi video e immagini di Project Apollo , il nome in codice di un videogioco di Batman cancellato basato sui film di Christopher Nolan e in particolare Il Cavaliere Oscuro del 2008.

Tanti filmati di sviluppo e materiali inediti

A distanza di anni, quasi un gigabyte di materiali legati a Project Apollo è riemerso dai settori cancellati di un vecchio hard disk dello studio ed è stato caricato su Internet Archive dall'utente MrTalida a scopo di preservazione. Si tratta di documenti interni, video dimostrativi e file di design risalenti al periodo compreso tra aprile 2009 e gennaio 2010, molti dei quali incompleti o parzialmente corrotti, essendo stati sovrascritti nel tempo da file più recenti.

Nonostante lo stato frammentario, i filmati offrono uno sguardo chiaro sulle ambizioni del progetto. Tra le sequenze più interessanti compaiono prototipi di sistemi audio dinamici capaci di modificare la colonna sonora in base alla situazione di gioco, con musiche temporanee tratte direttamente dalla soundtrack del film composta da Hans Zimmer. Altri video mostrano come i suoni avrebbero dovuto cambiare in base all'altezza di Batman, passando dal rumore del traffico cittadino al vento che soffia tra i grattacieli mentre il Cavaliere Oscuro scala un edificio.

Il materiale include anche prove tecniche dedicate alla fisica del mantello, alle animazioni facciali dei personaggi e alle prime iterazioni del gameplay, con sequenze di combattimento corpo a corpo, eliminazioni stealth e persino segmenti di guida a bordo del Tumbler, il veicolo corazzato ipertecnologico visto nei film. In uno dei prototipi si vede il mezzo sfrecciare attraverso una versione ancora grezza di Gotham, composta da asset cubici e privi di texture.



Pur senza restituire un quadro completo, questi frammenti mostrano come Project Apollo fosse già in una fase di pre-produzione avanzata e quanto Monolith stesse sperimentando per dare vita a un Batman fortemente ispirato all'immaginario di Nolan.

Non è ancora chiaro perché il progetto sia stato cancellato, ma alcune ricostruzioni parlano di un mix di fattori: costi di sviluppo elevati e tecnologie ancora immature. Nel frattempo, Rocksteady stava portando avanti la serie Batman: Arkham, che nel 2009 aveva riscosso un enorme successo con il primo capitolo, creando il rischio che i due progetti finissero per cannibalizzarsi a vicenda.