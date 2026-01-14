Apple annuncia Creator Studio: tutte le app creative in un unico abbonamento

Nelle scorse ore Apple ha annunciato Creator Studio , una raccolta di app creative per l'editing video, la produzione musicale e la creazione di immagini. Si tratta di un servizio in abbonamento che permetterà agli utenti di accedere a strumenti come Logic Pro, Pages, Numbers, Final Cut Pro e molti altri ancora. Questo tipo di servizio consentirà quindi di creare e gestire contenuti multimediali in modo semplice e centralizzato.

Cos’è Apple Creator Studio

Come anticipato, si tratta di un servizio in abbonamento che comprende diverse app creative per l'editing video, nonché per la creazione di immagini e molto altro ancora. Troviamo diverse funzionalità già conosciute, come Logic Pro, Keynote, Pixelmator Pro, Pages, Numbers, Final Cut Pro, mentre in futuro sarà inclusa anche Freeform. Si può accedere attraverso App Store e usufruire di una prova gratuita, ma sarà anche possibile acquistare le versioni standalone per Mac.

Tra le novità di Final Cut Pro per Mac e iPad troviamo "Transcript Search", che permette di individuare citazioni all'interno di podcast o interviste, ottimizzando quindi i tempi. "Visual Search", invece, consente di trovare clip specifici, individuando momenti precisi cercando un oggetto o un'azione, aggiungendo poi il clip corrispondente alla timeline in pochi secondi.

Apple Creator Studio

Un'altra novità di Creator Studio è "Beat Detection", che visualizza battute e ritmi direttamente nella timeline sfruttando un modello IA di Logic Pro. Su iPad, invece, arriva "Montage Maker", che analizza in pochi secondi un video avviando l'editing e creando un video dinamico con i momenti salienti.

Montage Maker

"Motion", infine, è uno strumento di grafica animata con funzioni che consentono di isolare persone e oggetti senza green screen e molto altro ancora.