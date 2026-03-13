Il MacBook Neo a 699€ è davvero una truffa? Ecco 5 motivi per comprarlo

Non c'è dubbio che MacBook Neo sia già un successo: con l'annuncio del suo laptop economico, Apple ha creato un buzz mediatico impressionante, tra favorevoli e contrari al nuovo dispositivo. Ovviamente il prezzo di partenza di 699€ (che diventano 599€ con lo sconto studenti) è un elemento importante, ma da solo non basta a giustificare un tale interesse. Nel corso della presentazione, infatti, l'azienda di Cupertino ha tirato fuori diverse caratteristiche che possono irretire un pubblico ben preciso. Se ne stai valutando l'acquisto, sei quindi nel posto giusto: in 5 punti ti raccontiamo perché il prezzo aggressivo non è l'unica leva che potrebbe giustificare l'acquisto del nuovo laptop della mela morsicata.

Caratteristiche tecniche del MacBook Neo

Prima di procedere all'analisi, facciamo un piccolo recap delle specifiche: MacBook Neo è dotato di un display Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione 2408×1506, luminosità massima di 500 nit e supporto a un miliardo di colori. Il processore è l'Apple A18 Pro, lo stesso utilizzato su Apple iPhone 16 Pro, con GPU a 5 core e Neural Engine a 16 core. La memoria è limitata a 8 GB di RAM non espandibili, mentre lo storage SSD è disponibile in due tagli: 256 GB oppure 512 GB. Solo la configurazione superiore include anche il Touch ID, assente nella versione base.

Sul piano estetico Apple ha lavorato soprattutto sulla continuità con i modelli più costosi. Il MacBook Neo risulta infatti quasi indistinguibile dai portatili di fascia più alta dell'azienda. Il telaio è realizzato in alluminio riciclato e mantiene un profilo molto sottile, con tolleranze tali da permettere l'apertura del coperchio con un solo dito senza sollevare la base. L'attenzione per i dettagli arriva anche a elementi minori, come il colore dei piedini o la finitura interna delle porte USB.

Il prezzo di listino parte da 699 euro per la versione con SSD da 256 GB e sale a 799 euro per quella da 512 GB. Apple punta chiaramente al pubblico universitario, che può accedere a uno sconto di 100 euro. Certo, le specifiche raccontano anche la presenza di diversi compromessi che meritano una valutazione attenta prima di considerare l'acquisto; ma nel complesso alcuni buoni motivi per prenderlo in considerazione ci sono.

Scheda Tecnica MacBook Neo