Il MacBook Neo a 699€ è davvero una truffa? Ecco 5 motivi per comprarlo

Non c'è dubbio che MacBook Neo sia già un successo: con l'annuncio del suo laptop economico, Apple ha creato un buzz mediatico impressionante, tra favorevoli e contrari al nuovo dispositivo. Ovviamente il prezzo di partenza di 699€ (che diventano 599€ con lo sconto studenti) è un elemento importante, ma da solo non basta a giustificare un tale interesse. Nel corso della presentazione, infatti, l'azienda di Cupertino ha tirato fuori diverse caratteristiche che possono irretire un pubblico ben preciso. Se ne stai valutando l'acquisto, sei quindi nel posto giusto: in 5 punti ti raccontiamo perché il prezzo aggressivo non è l'unica leva che potrebbe giustificare l'acquisto del nuovo laptop della mela morsicata.
Caratteristiche tecniche del MacBook Neo
Prima di procedere all'analisi, facciamo un piccolo recap delle specifiche: MacBook Neo è dotato di un display Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione 2408×1506, luminosità massima di 500 nit e supporto a un miliardo di colori. Il processore è l'Apple A18 Pro, lo stesso utilizzato su Apple iPhone 16 Pro, con GPU a 5 core e Neural Engine a 16 core. La memoria è limitata a 8 GB di RAM non espandibili, mentre lo storage SSD è disponibile in due tagli: 256 GB oppure 512 GB. Solo la configurazione superiore include anche il Touch ID, assente nella versione base.
Sul piano estetico Apple ha lavorato soprattutto sulla continuità con i modelli più costosi. Il MacBook Neo risulta infatti quasi indistinguibile dai portatili di fascia più alta dell'azienda. Il telaio è realizzato in alluminio riciclato e mantiene un profilo molto sottile, con tolleranze tali da permettere l'apertura del coperchio con un solo dito senza sollevare la base. L'attenzione per i dettagli arriva anche a elementi minori, come il colore dei piedini o la finitura interna delle porte USB.
Il prezzo di listino parte da 699 euro per la versione con SSD da 256 GB e sale a 799 euro per quella da 512 GB. Apple punta chiaramente al pubblico universitario, che può accedere a uno sconto di 100 euro. Certo, le specifiche raccontano anche la presenza di diversi compromessi che meritano una valutazione attenta prima di considerare l'acquisto; ma nel complesso alcuni buoni motivi per prenderlo in considerazione ci sono.
Scheda Tecnica MacBook Neo
- Processore:
- Apple A18 Pro
- 6-core CPU (2 performance e 4 efficiency)
- Neural Engine 16-core ottimizzato per AI locale
- Scheda video:
- GPU integrata 5-core
- Supporto Ray-tracing con accelerazione hardware
- Dynamic Caching architecture
- Memoria: 8 GB di memoria unificata (non espandibile)
- Storage: 256 GB/512 GB SSD
- Display:
- Liquid Retina da 13,3 pollici
- Risoluzione 2.408 x 1.506
- Spazio colore sRGB (senza supporto P3)
- Tecnologia IPS
- Luminosità 500 nit
- Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 6
- Porte:
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) per ricarica e dati con DisplayPort 1.4 (supporta un monitor esterno con risoluzione nativa fino a 4K a 60Hz)
- 1x USB-C 2.0 (fino a 480 Mb/s) per ricarica e dati
- 1x mini-jack 3.5 mm per cuffie con supporto per alta impedenza
- Webcam: FaceTime HD a 1080p
- Batteria: Polimeri di litio integrata da 36,5 Wh con alimentatore USB-C da 20 Watt
- Touch ID: solo versione 512 GB
- Colori: argento, rosa, giallo agrume, indaco
- Dimensioni: 297,5 x 206,4 x 12,7 mm
- Peso: 1,23 Kg
- Prezzo: 699€ (256 GB)/799€ (512 GB)
Qualità costruttiva da top di gamma
Il MacBook Neo adotta una scocca unibody in alluminio riciclato che conferisce al dispositivo una solidità strutturale difficilmente riscontrabile nei laptop Windows della stessa fascia di prezzo. La rigidità del telaio elimina quasi completamente le flessioni della base e dello schermo, restituendo una sensazione di robustezza che, come già accennato, è tipica dei portatili Apple di fascia più alta. L'attenzione all'ingegneria meccanica emerge anche nei dettagli: la cerniera è calibrata per consentire l'apertura del display con un solo dito, un elemento che contribuisce alla percezione di qualità costruttiva.
La tastiera, pur priva di retroilluminazione, utilizza lo stesso meccanismo a forbice impiegato sui modelli più costosi della gamma MacBook, con una corsa dei tasti precisa e uniforme che favorisce sessioni di scrittura prolungate. A questo si affianca uno dei punti di forza storici dei portatili Apple: il trackpad in vetro che, pur non avendo feedback aptico, è ampio e reattivo.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda però la gestione termica. Il portatile utilizza il chip Apple A18 Pro, progettato originariamente per smartphone e quindi caratterizzato da consumi estremamente contenuti. Inserito in uno chassis molto più ampio rispetto a quello di un telefono, il SoC beneficia di una grande superficie di dissipazione passiva. Il risultato è un sistema completamente fanless che, stando alle prime recensioni, rimane generalmente fresco anche sotto carichi di lavoro prolungati, con temperature superficiali contenute nella zona del poggiapolsi e del trackpad. L'assenza di ventole elimina inoltre qualsiasi rumore di raffreddamento, contribuendo a un'esperienza d'uso silenziosa e confortevole.
Il design è reso accattivante anche da una palette di colorazioni vivaci, che rafforzano l'identità visiva del prodotto e trovano una certa coerenza estetica anche nelle personalizzazioni dell'interfaccia di macOS.
L'A18 Pro è un chip eccellente in prestazioni single-core
L'adozione del chip Apple A18 Pro, lo stesso utilizzato sugli iPhone 16 Pro, conferisce al MacBook Neo un profilo prestazionale piuttosto polarizzato. Nei carichi multi-core prolungati il SoC ha già confermato, nei primi test emersi online, i limiti di un'architettura progettata principalmente per dispositivi mobili. In operazioni altamente parallelizzate, come rendering complessi in Blender o montaggi video pesanti con numerosi effetti, le prestazioni possono risultare inferiori anche rispetto a chip laptop più datati come Apple M1. Questo rende il Neo poco adatto a workflow creativi o professionali che richiedono potenza sostenuta su tutti i core per periodi prolungati.
Dove il chip sorprende è invece nelle prestazioni single-core, un parametro che incide molto sull'esperienza quotidiana. Nei benchmark sintetici l'A18 Pro ha mostrato capacità simili a quelle del chip Apple M3, molto più costoso e progettato specificamente per laptop. Questo si traduce in un sistema estremamente reattivo nelle operazioni comuni: apertura delle applicazioni, navigazione web, gestione dell'interfaccia e utilizzo di software di produttività risultano immediati e fluidi.
Anche il comparto grafico introduce alcune novità rilevanti. L'A18 Pro integra un'architettura GPU più moderna rispetto alle prime generazioni della serie M e supporta tecniche avanzate come il ray tracing hardware, una funzionalità introdotta originariamente sui chip Apple più recenti. Nei test dedicati al ray tracing il chip ha prestazioni nettamente superiori rispetto ai SoC Apple più vecchi, avvicinandosi in alcuni benchmark ai risultati di chip più recenti come l'M3.
Un display super calibrato
Il MacBook Neo monta un display LCD da 13 pollici con risoluzione 2408 × 1506 pixel, refresh rate fisso a 60 Hz e una luminosità massima di circa 500 nit. Si tratta di un pannello di buona qualità per la fascia di prezzo, anche se privo di alcune caratteristiche presenti sui Mac di fascia superiore. In particolare il display è limitato allo spazio colore sRGB e non supporta il più ampio gamut Display P3, ormai diffuso su molti dispositivi Apple. Questo lo rende meno adatto per lavori fotografici o video professionali, dove la riproduzione di una gamma cromatica più ampia è importante.
Nonostante questo limite, il pannello nasconde un punto di forza significativo: la calibrazione di fabbrica. Le misurazioni effettuate dai colleghi indicano un Delta E medio intorno a 1, un valore molto basso che indica una fedeltà cromatica elevata già senza interventi di calibrazione manuale. In termini pratici significa che i colori visualizzati sono estremamente vicini ai valori reali. Un livello di precisione simile è raro nei laptop Windows della stessa fascia di prezzo, dove spesso i pannelli economici arrivano con tarature molto meno accurate. Questo contribuisce a far percepire il display come più "premium" di quanto suggerirebbero le specifiche tecniche pure.
Efficienza energetica eccezionale
Il chip Apple A18 Pro integra un TDP (Thermal Design Power) estremamente basso, come ci si aspetta da un processore per smartphone. Anche sottoponendo il MacBook Neo a stress test intensivi, le recensioni segnalano che il consumo misurato alla presa difficilmente supera i 15-20 watt, un valore sorprendentemente contenuto per un computer portatile.
L'elevata efficienza ha permesso ad Apple di equipaggiare il Neo con una batteria fisicamente più piccola rispetto ad altri MacBook Air con batterie ai polimeri di litio, riducendo costi e ingombri senza compromettere l'autonomia. Grazie a questo compromesso, il portatile è in grado di garantire quasi un'intera giornata di utilizzo con attività leggere, come scrittura di documenti, navigazione web, gestione della posta elettronica o visione di video in streaming.
Le situazioni in cui il consumo diventa più significativo riguardano carichi di lavoro pesanti e prolungati, come rendering video, elaborazioni multi-core o utilizzo di applicazioni grafiche complesse, soprattutto con la luminosità dello schermo impostata al massimo. In questi casi la batteria si scarica più rapidamente, ma nella maggior parte degli scenari quotidiani il bilanciamento tra efficienza del SoC e capacità della batteria garantiscono un'autonomia eccellente.
L'ecosistema macOS
Il MacBook Neo non è semplicemente un computer economico, ma rappresenta una mossa strategica per Apple in una fascia di prezzo dove la presenza dei laptop della mela morsicata è stata fino a oggi pressoché nulla. Il prezzo di partenza è fissato a 699 euro, una cifra molto aggressiva per un portatile con marchio Apple anche senza sconto studenti. La produzione a costi contenuti è resa possibile grazie alle economie di scala generate dalla fabbricazione di centinaia di milioni di chip per iPhone, oltre al riutilizzo dei telai e delle linee produttive esistenti, che riduce ulteriormente i costi unitari.
Anche se oggi il prezzo di listino lo colloca in competizione con portatili Windows tutto sommato ben equipaggiati, non appena il suo street price si stabilizzerà sotto i 600 euro anche senza sconto studenti, il Neo potrebbe trasformarsi in un prodotto devastante per la concorrenza, capace di occupare una fascia di mercato difficile da attaccare per altri produttori.
L'obiettivo di Apple non è chiaramente attirare i professionisti verso un prodotto che pagano meno rispetto a quelli che acquistano di solito, ma creare un gancio per il settore educational, per gli studenti e per gli utenti abituati ai Chromebook, fidelizzando fin da giovane una nuova generazione di consumatori all'interno dell'ecosistema macOS. Il MacBook Neo permette infatti di accedere a tutti i servizi e alle app dell'ecosistema Apple: iCloud per sincronizzare documenti, foto e backup, Handoff e Continuity per iniziare un lavoro su iPad o iPhone e proseguirlo sul Mac, e un'integrazione perfetta con AirDrop, AirPlay e le app native di macOS. Per studenti e professionisti leggeri, questa coesione tra dispositivi migliora efficienza e produttività; per Apple, è un modo per avere nuovi clienti che potranno sottoscrivere, pagando, le sue tante esperienze in abbonamento.
Per chi è realmente questo dispositivo?
Il MacBook Neo è insomma un eccellente computer leggero, ma un pessimo computer universale. Non è un prodotto per tutti e infatti possiamo elencarvi facilmente 10 motivi per non comprarlo. Anche tra gli studenti universitari potrebbe essere più adatto un Air, soprattutto se si frequentano materie stem. In quel caso le virtual machine diventerebbero la norma e, visto che molti software usati in questi istituti non girano su macOS, forse può aver senso puntare su un altro sistema operativo.
Potrebbe essere anche un investimento rischioso per chi è agli ultimi anni di studio e prevede di entrare nel mondo del lavoro, oppure di passare a gestire compiti più complessi. Con il multitasking o le operazioni ad alta intensità la nuova macchina Apple potrebbe presto iniziare a mostrare segnali di cedimento.