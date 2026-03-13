Il MacBook Neo a 699€ è davvero un affare? Ecco 10 motivi per non comprarlo

Apple ha scosso il mercato del 2026 con il MacBook Neo: il prezzo di partenza di 699€ (che diventano 599€ con lo sconto studenti) è magnetico, ma nasconde una serie di compromessi difficili da ignorare. Per arrivare a questa cifra, Cupertino ha infatti sforbiciato un po' ovunque, creando un prodotto che è, letteralmente, un "ibrido" tra un iPhone e un Mac. Se stai pensando di acquistarlo, questo è l'articolo giusto per te: in 10 punti ti raccontiamo infatti perché quel prezzo aggressivo potrebbe nascondere costi futuri in termini di produttività e longevità .

Caratteristiche tecniche del MacBook Neo

Prima di procedere all'analisi, facciamo un piccolo recap delle specifiche: MacBook Neo integra un display Liquid Retina display da 13 pollici con risoluzione 2408 × 1506, luminosità fino a 500 nit e supporto per un miliardo di colori.

Il suo cuore è il chip A18 Pro, dotato di GPU a 5 core e Neural Engine a 16 core, lo stesso di Apple iPhone 16 Pro. La quantità di RAM è limitata a 8 GB non espandibili, mentre lato SSD abbiamo due configurazioni: 256 GB e 512 GB. Oltre all'SSD, il tier superiore offre anche il Touch ID, assente sul modello da 256 GB.

Il design è l'ambito in cui Apple sembra essersi impegnata di più, rendendo il Neo un oggetto esteticamente indistinguibile dai modelli di fascia alta. Il telaio in alluminio riciclato è molto sottile, con tolleranze millimetriche che permettono l'apertura della cerniera con un solo dito senza far sollevare la base. La cura per le finiture è maniacale e include anche elementi normalmente irrilevanti come il colore dei piedini o il colore interno degli ingressi USB.

Il prezzo di listino è di 699€ per la versione da 256 GB, mentre quella da 512 GB costa 799€. Gli studenti universitari, target dichiarato di questo modello, possono però contare su un importante sconto di 100€. Le specifiche che potete leggere di seguito ci raccontano però di diversi compromessi, che dovrebbero far riflettere qualche momento in più su un possibile acquisto.

Scheda Tecnica MacBook Neo