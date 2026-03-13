Il MacBook Neo a 699€ è davvero un affare? Ecco 10 motivi per non comprarlo

Apple ha scosso il mercato del 2026 con il MacBook Neo: il prezzo di partenza di 699€ (che diventano 599€ con lo sconto studenti) è magnetico, ma nasconde una serie di compromessi difficili da ignorare. Per arrivare a questa cifra, Cupertino ha infatti sforbiciato un po' ovunque, creando un prodotto che è, letteralmente, un "ibrido" tra un iPhone e un Mac. Se stai pensando di acquistarlo, questo è l'articolo giusto per te: in 10 punti ti raccontiamo infatti perché quel prezzo aggressivo potrebbe nascondere costi futuri in termini di produttività e longevità.
Caratteristiche tecniche del MacBook Neo
Prima di procedere all'analisi, facciamo un piccolo recap delle specifiche: MacBook Neo integra un display Liquid Retina display da 13 pollici con risoluzione 2408 × 1506, luminosità fino a 500 nit e supporto per un miliardo di colori.
Il suo cuore è il chip A18 Pro, dotato di GPU a 5 core e Neural Engine a 16 core, lo stesso di Apple iPhone 16 Pro. La quantità di RAM è limitata a 8 GB non espandibili, mentre lato SSD abbiamo due configurazioni: 256 GB e 512 GB. Oltre all'SSD, il tier superiore offre anche il Touch ID, assente sul modello da 256 GB.
Il design è l'ambito in cui Apple sembra essersi impegnata di più, rendendo il Neo un oggetto esteticamente indistinguibile dai modelli di fascia alta. Il telaio in alluminio riciclato è molto sottile, con tolleranze millimetriche che permettono l'apertura della cerniera con un solo dito senza far sollevare la base. La cura per le finiture è maniacale e include anche elementi normalmente irrilevanti come il colore dei piedini o il colore interno degli ingressi USB.
Il prezzo di listino è di 699€ per la versione da 256 GB, mentre quella da 512 GB costa 799€. Gli studenti universitari, target dichiarato di questo modello, possono però contare su un importante sconto di 100€. Le specifiche che potete leggere di seguito ci raccontano però di diversi compromessi, che dovrebbero far riflettere qualche momento in più su un possibile acquisto.
Scheda Tecnica MacBook Neo
- Processore:
- Apple A18 Pro
- 6-core CPU (2 performance e 4 efficiency)
- Neural Engine 16-core ottimizzato per AI locale
- Scheda video:
- GPU integrata 5-core
- Supporto Ray-tracing con accelerazione hardware
- Dynamic Caching architecture
- Memoria: 8 GB di memoria unificata (non espandibile)
- Storage: 256 GB/512 GB SSD
- Display:
- Liquid Retina da 13,3 pollici
- Risoluzione 2.408 x 1.506
- Spazio colore sRGB (senza supporto P3)
- Tecnologia IPS
- Luminosità 500 nit
- Connettività: Wi-Fi 6E e Bluetooth 6
- Porte:
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) per ricarica e dati con DisplayPort 1.4 (supporta un monitor esterno con risoluzione nativa fino a 4K a 60Hz)
- 1x USB-C 2.0 (fino a 480 Mb/s) per ricarica e dati
- 1x mini-jack 3.5 mm per cuffie con supporto per alta impedenza
- Webcam: FaceTime HD a 1080p
- Batteria: Polimeri di litio integrata da 36,5 Wh con alimentatore USB-C da 20 Watt
- Touch ID: solo versione 512 GB
- Colori: argento, rosa, giallo agrume, indaco
- Dimensioni: 297,5 x 206,4 x 12,7 mm
- Peso: 1,23 Kg
- Prezzo: 699€ (256 GB)/799€ (512 GB)
Ha solo 8 GB di RAM, non espandibili
In un'architettura a memoria unificata (UMA) come quella dei Mac con Apple Silicon, gli 8 GB di RAM non sono riservati alle sole applicazioni. La memoria è condivisa tra CPU, GPU e acceleratori dedicati come il Neural Engine, che gestisce numerose funzioni di intelligenza artificiale integrate nel sistema. Nel 2026, con l'arrivo di Apple Intelligence nelle versioni più recenti di macOS, una parte significativa della memoria viene occupata già all'avvio dal sistema operativo e dai servizi di base.
Tra interfaccia, processi di sicurezza, cache e moduli di IA, l'occupazione iniziale può superare i 3 GB. Questo lascia meno di 5 GB realmente disponibili per applicazioni, browser e servizi in background. In uno scenario di multitasking moderno, con molte schede web, documenti e app aperte contemporaneamente, la saturazione della memoria fisica diventa quindi relativamente frequente, costringendo il sistema a ricorrere allo swap sull'SSD per liberare RAM.
La situazione si complica ulteriormente quando si utilizzano macchine virtuali. Strumenti come UTM o Parallels Desktop permettono di eseguire sistemi operativi completi come Windows 11 o una distribuzione Linux direttamente su macOS, ma richiedono una quota significativa di memoria dedicata. Una VM Windows realmente utilizzabile richiede almeno 4 GB di RAM, spesso di più per garantire una minima fluidità. In un sistema con soli 8 GB complessivi questo significa sottrarre gran parte della memoria disponibile al sistema host. Basta aprire il browser per una ricerca o avviare un paio di applicazioni aggiuntive perché il sistema inizi a saturare la RAM, aumentando il ricorso allo swap e riducendo sensibilmente la reattività generale del computer.
L'SSD lento non è un problema solo per il montaggio video
Quando la RAM fisica viene saturata, il kernel di macOS ricorre allo swap, cioè alla memoria virtuale su disco. In pratica una parte dei dati che non trovano più spazio nella RAM viene temporaneamente scritta sull'SSD e recuperata quando serve. Il meccanismo è normale e trasparente all'utente, ma le prestazioni dipendono molto dalla velocità dello storage. Secondo i primi benchmark, l'SSD del MacBook Neo raggiunge circa 1,7 GB/s in lettura e scrittura. Il confronto con altri portatili Apple è netto: i modelli più potenti superano 7 GB/s, mentre anche un MacBook Air (M4) si aggira attorno ai 3 GB/s.
Quando il sistema è costretto a trasferire continuamente dati tra RAM e SSD, questa differenza può trasformarsi in un collo di bottiglia durante le operazioni di paging. L'accesso alla memoria virtuale è infatti molto più lento rispetto alla RAM fisica, e un SSD meno veloce amplifica ulteriormente la latenza. Il risultato è un sistema meno reattivo: il passaggio tra applicazioni può diventare più lento, alcune finestre impiegano più tempo a tornare attive e nei casi peggiori compare il classico cursore con la "girandola" colorata, segnale che il sistema sta aspettando operazioni di I/O.
In termini semplici, si chiede a uno storage relativamente lento di sostenere un carico che normalmente dovrebbe restare nella memoria principale. Un SSD meno rapido aumenta il tempo necessario per recuperare i processi temporaneamente spostati su disco, rendendo meno fluida la ripresa delle applicazioni e il multitasking generale. Il sistema continua a funzionare, ovviamente, ma la scorrevolezza ne risente sensibilmente.
A18 Pro, un chip per smartphone che vuole fare il laptop
L'adozione del chip Apple A18 Pro, derivato dalla piattaforma degli iPhone, introduce alcune differenze strutturali rispetto ai processori della serie Silicon come Apple M4 o il recentissimo M5. Si tratta comunque di un SoC estremamente avanzato dal punto di vista dell'ingegneria mobile, ma progettato con una logica "mobile-first", cioè ottimizzato per dispositivi compatti, consumi ridotti e carichi di lavoro tipici degli smartphone.
La differenza non riguarda solo la potenza bruta. I chip della serie M sono progettati per computer e dispongono in genere di una larghezza di banda della memoria molto superiore, grazie a bus più ampi e a un'architettura pensata per gestire flussi di dati più intensi tra CPU, GPU e memoria unificata. I SoC della serie A, pur molto efficienti, utilizzano di norma un sottosistema di memoria più limitato. Questo significa che la quantità di dati che può transitare contemporaneamente tra i core e la RAM è inferiore, un aspetto che potrebbe emergere soprattutto nei carichi di lavoro pesanti o prolungati.
Nelle attività brevi e intermittenti il comportamento resterà sicuramente eccellente. L'A18 Pro può offrire prestazioni molto elevate per operazioni rapide, come l'apertura delle app o l'elaborazione di piccoli file. Nei carichi prolungati però, come la compilazione di un progetto software complesso o altre operazioni che saturano CPU e GPU per diversi minuti, il sistema potrebbe risultare meno stabile dei chip della serie M, proprio perché questi ultimi sono progettati fin dall'inizio per un contesto laptop.
La scelta di una porta USB 2.0
Il chip Apple A18 Pro, dicevamo, è stato progettato originariamente per uno smartphone. In un iPhone serve essenzialmente una sola porta dati ad alta velocità, utilizzata per ricarica, trasferimento file e accessori. Per questo motivo il SoC integra nativamente un solo controller USB 3.x completo, con il relativo PHY, cioè il blocco hardware che gestisce fisicamente il segnale ad alta velocità.
Quando Apple utilizza lo stesso chip all'interno di un portatile come il MacBook Neo, che dispone di due porte USB-C, emerge un limite architetturale. Il sistema deve decidere come gestire una seconda porta senza disporre di un secondo controller ad alta velocità integrato nel silicio. Dal punto di vista tecnico le strade possibili erano due. La prima poteva essere aggiungere sulla scheda logica un controller esterno dedicato, collegato al SoC tramite linee PCIe. Questo chip aggiuntivo trasformerebbe alcune linee PCIe disponibili in una seconda porta USB 3 o Thunderbolt. È però una soluzione più complessa e costosa, anche perché l'A18 Pro mette a disposizione un numero limitato di linee PCIe, già in gran parte utilizzate per componenti critici come l'SSD e il modulo Wi-Fi/Bluetooth.
Si è quindi scelta la seconda opzione, molto più semplice: utilizzare i pin USB 2.0 integrati di base nel SoC, presenti per garantire compatibilità universale e funzioni di ricarica, e collegarli direttamente alla seconda porta fisica. In questo caso la porta rimane perfettamente funzionale, ma limitata alla velocità dello standard USB 2.0.
Dal punto di vista pratico la conseguenza è evidente. Una delle due porte del MacBook Neo offre prestazioni USB 3, mentre l'altra è limitata allo standard USB 2.0. Questo significa che dispositivi di archiviazione moderni risultano fortemente penalizzati. Un SSD esterno NVMe capace di superare 1000 MB/s collegato alla porta lenta viene limitato a circa 35-40 MB/s reali, una velocità paragonabile a quella delle vecchie chiavette USB. In queste condizioni il trasferimento di una libreria fotografica o di file video 4K può richiedere tempi anche 20-25 volte superiori rispetto a una connessione USB 3.
Di fatto la seconda porta diventa più adatta a periferiche che non richiedono grande larghezza di banda, come mouse, tastiere, stampanti o interfacce audio di base, oltre naturalmente alla ricarica. L'unica porta realmente veloce rimane quindi una risorsa da gestire con attenzione. Per molti potrebbe diventare quasi inevitabile ricorrere a un hub USB-C, necessario per collegare contemporaneamente più dispositivi senza saturare subito le limitate capacità di espansione del portatile.
Assenza di connettività Thunderbolt
La mancanza della certificazione Thunderbolt implica che la porta USB-C del MacBook Neo non supporta il trasporto del protocollo PCIe esterno. Questo significa che la connessione non può funzionare come un vero canale di espansione ad alta velocità verso periferiche esterne. In assenza di Thunderbolt viene quindi meno una delle caratteristiche più versatili dei portatili moderni: la possibilità di utilizzare la porta come estensione diretta del bus interno del computer.
In termini pratici questo limita fortemente l'espandibilità della macchina. Non è possibile collegare chassis PCIe esterni o sfruttare infrastrutture professionali basate su Thunderbolt, come dock avanzati capaci di gestire simultaneamente più flussi dati ad alta velocità insieme a segnali video complessi. Anche se le eGPU non sono più supportate nativamente nelle versioni recenti di macOS, la mancanza di Thunderbolt elimina comunque la possibilità di utilizzare molte soluzioni di espansione che si basano su PCIe esterno.
Le limitazioni riguardano anche l'ambito video e le configurazioni multi-display. Le docking station Thunderbolt più complete permettono normalmente di gestire monitor ad altissima risoluzione, flussi DisplayPort multipli, connessioni di rete ad alta velocità e storage esterno mantenendo piena banda su tutte le periferiche collegate. Senza questo protocollo, la porta USB-C del MacBook Neo resta confinata alle capacità dello standard USB 3.x e alle modalità video supportate dal controller integrato.
Il risultato è un sistema molto meno flessibile dal punto di vista dell'I/O. L'espansione resta possibile tramite hub o dock USB-C tradizionali, ma tutte le periferiche devono condividere la stessa banda disponibile, con prestazioni inferiori rispetto a una vera infrastruttura Thunderbolt. In altre parole, il Neo rimane un portatile pensato per un utilizzo relativamente chiuso, con possibilità di espansione limitate rispetto ai Mac di fascia superiore.
Un solo monitor esterno 4K a 60 Hz
Il motore di gestione video integrato nell'A18 Pro è stato progettato, di nuovo, principalmente per un contesto mobile. Il suo Display Engine è pensato per pilotare il pannello interno del dispositivo e, al massimo, un singolo flusso video esterno. Di conseguenza il supporto del MacBook Neo si limita a un solo monitor esterno fino a 4K a 60 Hz, collegato tramite la solita porta USB-C principale.
A differenza dei chip della serie M, che integrano engine più complessi capaci di gestire più pipeline video indipendenti, l'architettura dell'A18 Pro non dispone del numero necessario di controller per pilotare più schermi contemporaneamente. Questo significa che il limite non dipende dal sistema operativo o dai driver, ma è una restrizione hardware del sottosistema grafico.
Per molti utenti questo non rappresenta un problema rilevante. Tuttavia, in ambiti come sviluppo software, data analysis o ricerca accademica, la superficie di lavoro è spesso un fattore di produttività importante. Ambienti di sviluppo, documentazione tecnica, terminali e browser vengono frequentemente distribuiti su più monitor per mantenere visibili contemporaneamente diversi strumenti.
In questi scenari l'impossibilità di collegare un secondo display esterno, anche a risoluzione inferiore, diventa un limite strutturale che non può essere aggirato via software. Soluzioni basate su adattatori video USB esistono, ma utilizzano tecniche di compressione e rendering via CPU che non offrono le stesse prestazioni o la stessa stabilità di un vero output video gestito direttamente dall'hardware grafico.
Pannello sRGB, ma non supporta il gamut P3
Il display del MacBook Neo non supporta il gamut Display P3, lo spazio colore ad ampia gamma che Apple ha progressivamente adottato sulla maggior parte dei suoi dispositivi negli ultimi anni. Il pannello si limita allo standard sRGB, uno spazio colore più ristretto sviluppato originariamente per il web e per i monitor consumer. In termini pratici, sRGB copre circa il 25% in meno di gamma cromatica rispetto al P3, soprattutto nelle tonalità più sature di rosso e verde.
La differenza non riguarda tanto la luminosità quanto l'ampiezza dello spettro di colori riproducibili. Un display P3 è in grado di mostrare tonalità più ricche e profonde, mentre un pannello limitato a sRGB tende a comprimere le sfumature più intense all'interno di una gamma più ridotta. Per attività di produttività quotidiana come navigazione web, scrittura o lavoro su documenti la differenza è minima e spesso impercettibile.
Il limite emerge invece quando si lavora con contenuti visivi. Foto e video catturati dai dispositivi più recenti, come gli iPhone di fascia alta o molte fotocamere digitali moderne, vengono spesso registrati in spazi colore più ampi, tra cui proprio Display P3. Su un display limitato a sRGB una parte di queste informazioni cromatiche non può essere visualizzata correttamente. Le immagini risultano comunque perfettamente fruibili, ma con una saturazione inferiore e una gamma cromatica compressa rispetto a quella originale.
Per chi crea contenuti anche a livello amatoriale, questo significa che il pannello non rappresenta un riferimento affidabile per la valutazione dei colori. La dinamica cromatica reale catturata da fotocamere e smartphone moderni non viene riprodotta integralmente, rendendo più difficile effettuare correzioni colore o valutare con precisione l'aspetto finale di foto e video destinati a dispositivi con display più avanzati.
La tastiera non è retroilluminata
La rimozione della retroilluminazione della tastiera nel MacBook Neo è con ogni probabilità una scelta legata alla riduzione del BOM (Bill of Materials), cioè del costo complessivo dei componenti. Dal punto di vista tecnico l'illuminazione dei tasti richiede una matrice di LED, un diffusore di luce e un circuito di controllo dedicato, elementi relativamente economici ma comunque rilevanti quando l'obiettivo è comprimere il prezzo finale del dispositivo.
L'assenza di retroilluminazione ha però conseguenze pratiche sull'usabilità. In ambienti con illuminazione inferiore ai 15-20 lux, come biblioteche poco illuminate, aule durante proiezioni o studio serale, la leggibilità dei tasti può ridursi sensibilmente. Questo non rappresenta un problema per chi utilizza abitualmente la dattilografia cieca, ma può incidere sulla precisione di digitazione per utenti meno esperti, costretti a controllare frequentemente la tastiera.
La scelta è quindi coerente con una logica di segmentazione del prodotto, ma introduce un limite funzionale proprio per una parte del pubblico potenziale. Gli studenti universitari, spesso indicati come uno dei target principali di questa macchina, lavorano frequentemente in contesti con illuminazione variabile e sessioni di studio serali. In queste situazioni la retroilluminazione della tastiera non è soltanto un elemento estetico, ma una funzione che migliora concretamente l'ergonomia e la versatilità del dispositivo.
Alimentazione da 20 W
L'inclusione di un alimentatore da 20 W nel MacBook Neo avvicina questo portatile più alla logica energetica di un tablet che a quella di un computer portatile tradizionale. Un caricatore di questa potenza è sufficiente per le attività leggere tipiche dell'uso quotidiano, ma lascia un margine ridotto quando il sistema viene utilizzato sotto carico. Durante task più impegnativi, che sfruttano simultaneamente CPU e GPU del chip Apple A18 Pro, il consumo istantaneo del sistema può avvicinarsi proprio alla soglia dei 15-20 W.
In queste condizioni l'energia fornita dall'alimentatore viene utilizzata quasi interamente per alimentare il sistema in funzione. Di conseguenza la batteria può caricarsi molto lentamente o, nei momenti di picco, non caricarsi affatto. Il risultato è che durante un uso intensivo il recupero di autonomia diventa progressivo e relativamente lento, soprattutto se si sta eseguendo un carico di lavoro continuativo come rendering, compilazioni software o esportazioni video.
Va però considerato che il portatile non è limitato tecnicamente a 20 W. Il MacBook Neo può accettare una potenza di ricarica fino a circa 30 W tramite USB-C. Utilizzando un alimentatore più potente, come spesso sono quelli che usiamo per lo smartphone, la velocità di ricarica può quindi migliorare sensibilmente, riducendo il tempo necessario per riportare la batteria a livelli elevati. L'alimentatore incluso nella confezione rappresenta quindi più una scelta di contenimento dei costi e di posizionamento del prodotto che un vero limite hardware della macchina.
Compromessi che si pagano tra 2-3 anni?
Il principale fattore di rischio per il MacBook Neo riguarda la sua capacità di mantenere buone prestazioni nel medio periodo, soprattutto in relazione agli aggiornamenti del sistema operativo. Apple tende a garantire diversi anni di supporto per macOS, ma la questione non riguarda solo la compatibilità formale con le nuove versioni del sistema. Il vero nodo è la capacità dell'hardware di gestire in modo fluido le funzionalità che verranno introdotte nei prossimi anni.
Se la tendenza attuale verso l'integrazione di modelli di intelligenza artificiale eseguiti localmente continuerà, è probabile che i requisiti minimi in termini di memoria disponibile e larghezza di banda della memoria aumentino progressivamente. L'arrivo delle funzioni legate ad Apple Intelligence nelle versioni più recenti di macOS indica già una direzione chiara: sempre più elaborazioni vengono spostate dal cloud al dispositivo, sfruttando CPU, GPU e Neural Engine.
In questo scenario una macchina che nasce oggi con 8 GB di memoria unificata e uno storage relativamente lento rischia di trovarsi più rapidamente in difficoltà nelle situazioni di multitasking o quando il sistema ricorre frequentemente allo swap su disco. Anche se il computer continuerà a ricevere aggiornamenti software, l'esperienza d'uso potrebbe degradarsi prima rispetto a modelli dotati di maggiori risorse hardware.
Per questo motivo, nel medio periodo, il Neo potrebbe mostrare segni di obsolescenza funzionale più rapidamente rispetto a portatili come il MacBook Air M2 o M3, che dispongono di chip progettati specificamente per il contesto laptop e di sottosistemi di memoria più ampi e performanti. In altre parole, il limite non riguarda tanto l'utilizzo immediato del dispositivo, quanto la sua capacità di restare reattivo e adeguato alle evoluzioni del software nei prossimi anni.
Per chi è realmente questo dispositivo?
Nonostante l'elenco di limitazioni, il MacBook Neo è un prodotto con una solida logica commerciale. La sua esistenza ha senso se valutata alla luce di un uso specifico e mirato, ma non è quel best buy indiscusso che l'associazione MacBook + 600€ potrebbe suggerire. Anche se ci sono almeno 5 buoni motivi per comprarlo.
Per chi scrive testi, gestisce database bibliografici o utilizza il browser come strumento principale, i vincoli legati a I/O e RAM vengono raramente raggiunti. In questi scenari, la leggerezza, l'autonomia e l'efficienza del chip A18 Pro diventano punti di forza, permettendo un'esperienza fluida senza il peso e i costi dei portatili tradizionali di fascia superiore.
Per aziende, studenti o professionisti che lavorano prevalentemente in cloud, con strumenti come Google Workspace, Figma o ambienti di sviluppo remoti tramite SSH e VS Code Server, il Neo si comporta efficacemente come un "thin client" di alta qualità (e può soppiantare in un attimo qualsiasi Chromebook). In questi casi, la potenza di calcolo locale diventa secondaria rispetto a ergonomia, autonomia, qualità della tastiera e precisione del trackpad, elementi in cui il portatile promette di eccellere.
Per gli studenti universitari che cercano la portabilità tipica di un tablet ma ha bisogno di un file system completo e di un browser desktop senza compromessi, il Neo a 599€ rappresenta un rapporto qualità-prezzo superiore a quello di un iPad Air completo di Magic Keyboard, offrendo una macchina capace di combinare mobilità e funzionalità di un laptop tradizionale.
In sintesi, il MacBook Neo è un computer specializzato nella semplicità e nella leggerezza. È una scelta eccellente per utenti con esigenze lineari e prevedibili, ma diventa un investimento rischioso per chi prevede di evolvere il proprio workflow verso compiti più complessi o carichi di lavoro intensivi nei prossimi anni. La macchina brillerà dove serve poco, ma è destinata a pagare pegno quando il multitasking o le operazioni ad alta intensità richiederanno risorse maggiori.